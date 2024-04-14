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    10:26, 14 Апрель 2024 | GMT +6

    Геополитическая обстановка: Air Astana сообщила о задержках рейсов в Дубай

    самолет
    Фото: Максат Шагырбаев / Kazinform

    Авиакомпания Air Astana сообщила о задержках рейсов в Дубай из-за нестабильной геополитической обстановки, передает агентство Kazinform.

    Так, задерживаются рейсы КС 205/206 Астана-Дубай-Астана и KC897/898 Алматы-Дубай-Алматы. Ожидается, что предварительное время вылетов состоится сегодня в 15:00.

    Для обеспечения безопасности пассажиров и экипажей, «Air Astana» изменит маршруты рейсов в Дубай и Джидду, обходя воздушное пространство Ирана.

    — Авиакомпания тщательно отслеживает ситуацию на Ближнем Востоке и готова вносить изменения в планы полетов в случае необходимости, — говорится в сообщении.

    Напомним, ранее Иран запустил беспилотники в сторону Израиля и закрыл воздушное пространство над Тегераном.

    Это стало первой в истории прямой атакой Исламской Республики на еврейское государство.

    Также в субботу Иордания решила временно закрыть свое воздушное пространство для всех прибывающих, вылетающих и транзитных самолетов «в свете растущей региональной напряженности в регионе».

    Теги:
    Самолет Эйр Астана Казахстан Дубай Астана Иран Алматы Задержка и отмена авиарейсов
    Аружан Сердалина
    Автор
    Аружан Сердалина
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