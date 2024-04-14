Иордания временно закрыла свое воздушное пространство

В субботу управление гражданской авиации объявило, что Иордания решила временно закрыть свое воздушное пространство для всех прибывающих, вылетающих и транзитных самолетов «в свете растущей региональной напряженности в регионе», сообщает корреспондент агентства Kazinform.

— Власти приняли решение временно закрыть воздушное пространство Иордании для всех прибывающих, вылетающих и пересекающих границу самолетов, начиная с 23:00 по местному времени, на следующие несколько часов. Ситуация будет постоянно обновляться и пересматриваться в соответствии с развитием событий, — отмечается в заявлении.

Государственный регулятор подчеркивает, что решение принято после оценки рисков в соответствии со стандартами безопасности гражданской авиации, соблюдаемыми на международном уровне. Оно необходимо для сохранения безопасности и защиты гражданской авиации в воздушном пространстве Иордании, на фоне растущей региональной напряженности в регионе.

В результате более 40 рейсов, вылетающих из международного аэропорта Королевы Алии, были отменены и отложены, сообщает иорданский телеканал аль-Мамляка.

В некоторых СМИ сообщили о введении в Иордании режима чрезвычайного положения. Позже министр правительственных коммуникаций и официальный представитель иорданского правительства Муханнад Аль-Мубайдин опроверг эти сообщения.