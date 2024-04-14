Российским авиакомпаниям запретили использовать воздушное пространство Ирака, Израиля и Иордании

Росавиация запретила российским авиакомпаниям использовать воздушное пространство Ирака, Иордании и Израиля, а также совершать полеты в эти страны, передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС.

— В связи с выпуском авиационными властями NOTAM (особое авиационное сообщение — прим. ТАСС) о закрытии воздушного пространства Иордании, Ирака, Израиля рейсы российских авиакомпаний в эти страны (или использование воздушного пространства этих стран для транзитных полетов российских авиакомпаний) приостановлены до снятия ограничений, — отмечается в сообщении.

Источник в одной из крупных российских авиакомпаний сообщил, что перевозчикам запретили использовать воздушное пространство Ирака и Израиля до 07:00 по московскому времени 14 апреля.

Ранее авиакомпания Air Astana сообщила о задержках рейсов в Дубай из-за нестабильной геополитической обстановки.

В субботу пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что Иран запустил БПЛА со своей территории в сторону Израиля. Это стало первой в истории прямой атакой Исламской Республики на еврейское государство.