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    11:28, 14 Апрель 2024 | GMT +6

    Российским авиакомпаниям запретили использовать воздушное пространство Ирака, Израиля и Иордании

    росавиация
    Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

    Росавиация запретила российским авиакомпаниям использовать воздушное пространство Ирака, Иордании и Израиля, а также совершать полеты в эти страны, передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС.

    — В связи с выпуском авиационными властями NOTAM (особое авиационное сообщение — прим. ТАСС) о закрытии воздушного пространства Иордании, Ирака, Израиля рейсы российских авиакомпаний в эти страны (или использование воздушного пространства этих стран для транзитных полетов российских авиакомпаний) приостановлены до снятия ограничений, — отмечается в сообщении.

    Источник в одной из крупных российских авиакомпаний сообщил, что перевозчикам запретили использовать воздушное пространство Ирака и Израиля до 07:00 по московскому времени 14 апреля.

    Ранее авиакомпания Air Astana сообщила о задержках рейсов в Дубай из-за нестабильной геополитической обстановки.

    В субботу пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что Иран запустил БПЛА со своей территории в сторону Израиля. Это стало первой в истории прямой атакой Исламской Республики на еврейское государство.

    Теги:
    Самолет Иран Россия Израиль Иордания
    Аружан Сердалина
    Автор
    Аружан Сердалина
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