Инвестиционная стратегия Казахстана: возможности и препятствия

Вместе с тем в инвестиционной сфере сохраняется ряд вопросов, требующих систематизации и выработки четкой, последовательной стратегии. Агентство Kazinform совместно с экспертами проанализировало существующие проблемы и перспективы.



Какие страны инвестировали больше всего?

Согласно данным Национального банка Республики Казахстан, в числе государств, вложивших наибольшие объемы инвестиций в текущем году, значатся Нидерланды, Швейцария, Россия, Китай и Объединенные Арабские Эмираты.

Нидерланды занимают лидирующие позиции как финансовый хаб для международных корпораций и холдинговых структур. Иными словами, значительная часть инвестиций, отраженных в статистике, представляет собой «юридическую точку входа» капитала транснациональных компаний, направляемого в Казахстан. В последние три года также заметно усилилось партнерство со странами Востока и арабского мира.

Китай осуществил стратегические инвестиции в развитие Транскаспийского транспортного коридора, проекты в сфере зеленой энергетики, промышленности и нефтехимии.

Объединенные Арабские Эмираты и Катар направили капитал в финансовый сектор, нефтехимическую отрасль, транспортно-логистическую инфраструктуру, банковскую систему и проекты цифровизации.

Объем инвестиций, привлеченных из России, составил 1,14 млрд долларов США.

Структура инвестиционных потоков по отраслям наглядно отражает стратегические приоритеты экономического развития страны. В обрабатывающую промышленность было инвестировано 2,04 млрд долларов, что свидетельствует о целенаправленной политике диверсификации экономики.

В оптовую и розничную торговлю направлено 2,16 млрд долларов. Рост инвестиций в данном секторе обусловлен увеличением внутреннего спроса, развитием логистики и расширением присутствия международных торговых сетей.

В финансовый сектор привлечено 1,75 млрд долларов. Эти средства были направлены на капитализацию банков, развитие страхового рынка и реализацию финтех-проектов.

В то же время строительная отрасль получила лишь 157,7 млн долларов инвестиций, что объясняется замедлением темпов на рынке жилья и ростом процентных ставок.

Послание Президента и новая экономическая программа Правительства

В своем Послании народу Казахстана в этом году Глава государства акцентировал внимание на необходимости усиления притока инвестиций в обрабатывающую промышленность и указал Правительству на важность пересмотра подходов к инвестиционной политике.

— Работать придется широким фронтом как с крупными, так и со средними и малыми инвесторами. Надо четко определить, куда, зачем и в каком объеме нам требуются средства. «Заказ на инвестиции» должен формироваться в соответствии с потребностями производственного сектора, — подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Значительная часть Послания была посвящена вопросам защиты прав инвесторов. Президент предложил переименовать Комитет по возврату незаконно выведенных активов в Комитет по защите прав инвесторов. По мнению экспертов, данная инициатива способна существенно улучшить инвестиционный климат в стране.

— По мере развития экспортного потенциала государства растет благосостояние населения. Привлечение инвестиций способствует повышению производительности труда и создает условия для роста добавленной стоимости, — отметил проректор Восточно-Казахстанского университета имени С. Аманжолова по экономическим вопросам и цифровизации Еркат Мукажанов.

По итогам последних обсуждений в Правительстве и Сенате более четко обозначились экономические ориентиры на ближайшие три года. Программа макроэкономической стабилизации и повышения благосостояния населения на 2026–2028 годы, а также проекты законов о республиканском бюджете и трансфертах формируют новую экономическую траекторию развития страны.

По словам заместителя Премьер-министра — министра национальной экономики Серика Жумангарина, в настоящее время объем инвестиций составляет 16-17% валового внутреннего продукта, тогда как ключевая цель — довести этот показатель до 23-24%.

— До 2029 года мы планируем привлечь порядка 280 миллиардов долларов инвестиций. Однако наша стратегическая задача — довести этот объем до 400 миллиардов долларов. Разрыв в 120 миллиардов долларов предполагается восполнить за счет проактивной экономической политики, реализуемой через холдинг «Байтерек», — заявил заместитель Премьер-министра.

В числе ключевых элементов новой инвестиционной политики обозначены создание национальной инвестиционной платформы, заключение специальных соглашений, гарантирующих 25-летнюю законодательную стабильность, а также инициатива по капитализации холдинга «Байтерек» в объеме 1 трлн тенге. Эти меры направлены на всестороннюю поддержку реального сектора экономики.

По мнению экономиста Айбара Олжаева, Казахстан располагает всеми возможностями для достижения поставленных целей.

— Изменились сами направления инвестиций. Если ранее акцент делался преимущественно на сырьевой сектор, то сегодня больший мультипликативный эффект обеспечивают глубокая переработка, химическая промышленность, агропромышленный комплекс, пищевая индустрия и машиностроение. Казахстан стоит на пороге второго цикла развития обрабатывающей промышленности. Инвестиционное законодательство и система гарантий развиты, применяется британское право, а споры рассматриваются в международном арбитраже. Поэтому инвесторы не уйдут из страны, — отметил Айбар Олжаев.

Финансовый аналитик также подчеркнул значимость улучшения позиций Казахстана в международных рейтингах. Международное рейтинговое агентство S&P повысило кредитный прогноз страны со статуса «стабильный» до «позитивный».

— Институциональные и экономические реформы, а также жесткие фискальные правила способствуют сокращению бюджетного дефицита и стабилизации уровня государственного долга. Проводимая работа по диверсификации экономики является большим сигналом для инвесторов, — отметил эксперт.

По его словам, новые механизмы, предлагаемые Правительством, создают условия для вхождения Казахстана в новый инвестиционный цикл.

— Казахстан обладает высоким уровнем человеческого капитала и глубокой международной интеграцией. Кроме того, страна известна прозрачными и понятными правилами игры, основанными на принципе открытости, — резюмировал экономист.

Рост в перерабатывающей промышленности

Председатель Комитета по инвестициям Министерства иностранных дел РК Габидолла Оспанкулов отмечает значительный рост в перерабатывающей промышленности страны.

— По сравнению с сырьевым сектором, доля перерабатывающей промышленности выросла с 16 процентов до 26 процентов. Машиностроение постепенно налаживает свои позиции. Например, в Северо-Казахстанской области немецкая компания Glass начала производство сельскохозяйственной техники. В городе Сарань производится общественный транспорт и шины. Кроме того, выпускается бытовая техника, — отметил он.

По словам Габидоллы Оспанкулова, ситуация в сельском хозяйстве также остается стабильной.

— Для глубокой переработки пшеницы мы привлекли крупные китайские компании. Они начали строительство заводов. Это позволит пшенице не просто экспортироваться как сырье, а глубоко перерабатываться, при этом добавленная стоимость останется в Казахстане. В результате создаются новые рабочие места, и из этой пшеницы производится более 200 видов продукции. Второй товар — кукуруза. Для ее глубокой переработки китайская компания начала строительство завода в Жамбылской области. Планируется, что завод будет сдан в эксплуатацию в следующем году. Кроме того, еще одна компания приступила к проекту глубокой переработки угля, — добавил председатель Комитета.

Оспанкулов также остановился на ключевых критериях, которыми руководствуются инвесторы при выборе страны для вложений.

— Каждый инвестор при выборе государства обращает особое внимание на логистику. Ведь произведенная продукция должна быстро и дешево достигать больших рынков. В этом плане расположение Казахстана выгодно по сравнению со странами Центральной Азии. Мы находимся на перекрестке транспортных маршрутов. Через страну проходят 13 транспортных коридоров, крупнейший из которых — Транскаспийский средний коридор. В планах — сократить время перевозки товаров до одного дня, — отметил он.

Председатель Комитета подчеркнул важность реализации инвестиционных проектов в рамках зарубежных поездок Президента страны.

— Например, во время поездки в Китай нам удалось заключить соглашения по крупным проектам. Кроме того, на встрече в Нью-Йорке обсуждалось развитие IT-сектора. В сфере редкоземельных металлов заключаются значительные соглашения, предусматривающие не только добычу сырья, но и его глубокую переработку с последующим экспортом продукции с использованием американских технологий. США — крупная страна, которая с 2005 года инвестировала в Казахстан более 50 миллиардов долларов. Реализация таких проектов в будущем принесет значительную пользу экономике, — сказал он.

Он также рассказал о привлечении инвестиций в «зеленую экономику».

— К 2060 году Казахстан планирует перейти к экономике с нулевым уровнем выбросов углерода. Для достижения этой цели планируется привлечь инвестиции в размере 610 миллиардов долларов. Президент дал правительству поручение по привлечению финансирования в зеленую экономику и установил строгие требования. Уже сейчас в стране достаточно иностранных инвесторов, работающих в этом направлении, — подчеркнул он.

Какие существуют препятствия для привлечения инвестиций

Экономист Бауржан Искаков обращает внимание на то, что инвестиционный потенциал Казахстана высок, однако используется он не полностью.

— Препятствия возникают из-за ряда недостатков. Например, длительные административные процедуры, бюрократия, низкий уровень доверия к судебной системе и медлительность реализации проектов дают конкурентам преимущество. Сырья много, но технологическое обновление идет медленно, стоимость энергии высокая. Даже при наличии крупных ресурсных баз в нефтяной, газовой и химической отраслях, проекты глубокой переработки реализуются с трудом. Туризм обладает большим потенциалом, но недостаточно развиты инфраструктура, сервис и маркетинг, — отметил он.

Экономист считает необходимым усилить ответственность регионов.

— Отсутствие профессиональной команды, сопровождающей инвестиционные проекты, снижает мотивацию акимов. Иногда, даже привлекая инвестиции, они не хотят брать на себя ответственность за риск реализации проекта, — добавил Бауржан Искаков.

Эту проблему Президент поднимал в прошлом году в Послании народу. Он поручил инвестиционному штабу при Правительстве большие полномочия, чтобы ускорить реализацию проектов.

— Работу в заданном направлении нужно усиливать, чтобы не допустить снижения объема прямых инвестиций в экономику. Хочу отметить, что не все акимы и министры в должной мере включены в процесс привлечения инвесторов. Правительство обязано внести корректировки в эту работу, — подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Габидолла Оспанкулов перечислил основные причины жалоб инвесторов.

— Инвесторы выбирают землю вместе с акиматом, но сталкиваются с бюрократией и недостаточно развитой инфраструктурой. Эти вопросы решает инвестиционный центр, который помогает запускать проекты, застрявшие на стадии реализации. Благодаря работе штаба проекты на сумму 80 миллиардов долларов были реально реализованы, — отметил он.

Как показывает практика, хотя потенциал индустриальных проектов высок, их реальная реализация напрямую зависит от качества инвестиционного климата, эффективности сопровождения проектов и уровня ответственности регионов.

Главное — при условии эффективной реализации реформ и улучшения инвестиционного климата индустриализация сможет стабильно обеспечивать экономический рост страны.

