Какие отрасли лидируют по привлечению инвестиций в Казахстане
На текущий момент сформирован портфель крупных индустриальных проектов на сумму около 10,2 трлн тенге с созданием более 20 тысяч рабочих мест. Проекты направлены на снижение зависимости от сырьевых колебаний и развитие реального промышленного производства, передает агентство Kazinform со ссылкой на Правительство РК.
— В рамках поручений Главы государства по формированию нового инвестиционного цикла с упором не на сырьевой сектор, а на проекты, которые дают добавленную стоимость и стабильные рабочие места, Правительством усилена работа по привлечению иностранных инвесторов именно в переработку, металлургию, химию и производство материалов. Сформирован портфель из 20 крупных проектов с иностранным участием на сумму около 5,7 трлн тенге, которые создадут более 11 тысяч рабочих мест. Наибольшая концентрация таких проектов в Жамбылской области — пять проектов, и Павлодарской области — четыре проекта. По объему инвестиций лидируют Жамбылская область — 1,47 трлн тенге, Павлодарская — 1,02 трлн тенге, а также Костанайская область с крупным проектом на 920 млрд тенге, — говорится в сообщении Правительства.
В разрезе отраслей объемы инвестиций складываются следующим образом:
- цветная металлургия — 1,95 трлн тенге (3 проекта),
- черная металлургия — 1,76 трлн тенге (6 проектов),
- химическая промышленность — 1,71 трлн тенге (6 проектов),
- также реализуются проекты в производстве стройматериалов, деревообработке и машиностроении.
Ранее сообщалось, что в Казахстане появится свыше 30 тысяч новых рабочих мест за счет запуска инвестпроектов.