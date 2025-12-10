Какие отрасли лидируют по привлечению инвестиций в Казахстане

— В рамках поручений Главы государства по формированию нового инвестиционного цикла с упором не на сырьевой сектор, а на проекты, которые дают добавленную стоимость и стабильные рабочие места, Правительством усилена работа по привлечению иностранных инвесторов именно в переработку, металлургию, химию и производство материалов. Сформирован портфель из 20 крупных проектов с иностранным участием на сумму около 5,7 трлн тенге, которые создадут более 11 тысяч рабочих мест. Наибольшая концентрация таких проектов в Жамбылской области — пять проектов, и Павлодарской области — четыре проекта. По объему инвестиций лидируют Жамбылская область — 1,47 трлн тенге, Павлодарская — 1,02 трлн тенге, а также Костанайская область с крупным проектом на 920 млрд тенге, — говорится в сообщении Правительства.