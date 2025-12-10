Свыше 30 тысяч новых рабочих мест появится в Казахстане за счет запуска инвестпроектов

В рамках реализации поручений Главы государства одной из основных задач Правительства является диверсификация экономики и развитие переработки. Главной целью является уход от ориентации только на сырьевой экспорт и создание новых производств, обеспечивающих добавленную стоимость, стабильные рабочие места и устойчивый экспортный потенциал.

На текущий момент сформирован портфель крупных индустриальных проектов на сумму около 10,2 трлн тенге с созданием более 20 тыс. рабочих мест. Проекты направлены на снижение зависимости от сырьевых колебаний и развитие реального промышленного производства. Среди них:

ТОО «ЕвроХим-Каратау» — производство серной кислоты, минеральных удобрений и индустриальных продуктов в Жамбылской области. Инвестиции — 536 млрд тенге, 1,2 тыс. рабочих мест. Планируемый выпуск — 800 тыс. тонн продукции в год. Запуск в следующем году.

ТОО «Химический комплекс Састобе» в Туркестанской области — выпуск каустической соды, ПВХ и сопутствующих материалов. Инвестиции — 153,9 млрд тенге, 940 рабочих мест. Объем выпуска: 100 тыс. тонн каустической соды, 120 тыс. тонн ПВХ, 200 тыс. тонн карбида кальция и 400 тыс. тонн извести в год. Запуск в 2027 году.

ЧК «Qazaq Kalium Ltd» — обогатительно-производственный комплекс по калийным солям на месторождении «Сатимола» в ЗКО. Инвестиции — 1,2 трлн тенге, 4 000 рабочих мест. Планируемый объем — 1,5 млн тонн калийных удобрений в год. Запуск в 2027 году.

ТОО «Taiqonyr Qyshqyl Zauyty» — сернокислотный завод в Туркестанской области. Инвестиции — 113,5 млрд тенге, 274 рабочих места. Выпуск — 800 тыс. тонн серной кислоты в год. Запуск в 2027 году.

Расширение производства на АО «Qarmet» с запуском новых видов стальной продукции в Карагандинской области. Инвестиции — 1,6 трлн тенге, 1,9 тыс. рабочих мест. План — не менее 5 млн тонн стали в год. Срок ввода — 2028 год.

АО «ССГПО» — завод по производству горячебрикетированного железа в Костанайской области (I этап). Инвестиции — 920 млрд тенге, 1 тыс. рабочих мест. Объем производства — 2 млн тонн в год. Запуск в 2028 году.

Также в рамках поручений Главы государства по формированию нового инвестиционного цикла с упором не на сырьевой сектор, а на проекты, которые дают добавленную стоимость и стабильные рабочие места, Правительством усилена работа по привлечению иностранных инвесторов именно в переработку, металлургию, химию и производство материалов. Сформирован портфель из 20 крупных проектов с иностранным участием на сумму около 5,7 трлн тенге, которые создадут более 11 тыс. рабочих мест. Наибольшая концентрация таких проектов в Жамбылской области — пять проектов, и Павлодарской области — четыре проекта. По объему инвестиций лидируют Жамбылская область 1,47 трлн тенге, Павлодарская 1,02 трлн тенге, а также Костанайская область с крупным проектом на 920 млрд тенге.

В разрезе отраслей объемы инвестиций складываются следующим образом:

цветная металлургия — 1,95 трлн тенге (3 проекта),

черная металлургия — 1,76 трлн тенге (6 проектов),

химическая промышленность — 1,71 трлн тенге (6 проектов),

также реализуются проекты в производстве стройматериалов, деревообработке и машиностроении.

Кроме того, реализуются 9 многосторонних проектов с участием более двух стран на сумму около $2,4 млрд, что создает свыше 2,8 тыс. рабочих мест.

— Правительством принимается ряд мер, обеспечивающих положительный инвестиционный климат. Путем привлечения финансовых инструментов через квазигоссектор поддерживается финансирование проектов. Так, с 2022 года с учетом «микширования» выделено более 700 млрд тенге на реализацию 116 проектов в различных секторах экономики. С учетом запуска проектов в текущем году и в ближайшие 2 года планируется создать свыше 30 тысяч постоянных рабочих мест, — сказал вице-министр промышленности и строительства Олжас Сапарбеков.

Улучшение условий для иностранных инвесторов, работа Инвестштаба и конкретный набор проектов в ключевых индустриальных регионах создают благоприятный инвестиционный климат. Индустриальные инициативы поддерживаются через инфраструктурное обеспечение и целевое финансирование. Принцип «микширования» позволяет сочетать государственные средства с рыночным финансированием, привлекая значительно большие инвестиции при относительно небольших бюджетных вложениях.

При этом в бюджете на 2026 год предусмотрены новые инструменты поддержки отрасли: через БРК, Фонд развития промышленности и Qazaqstan Investment Corporation планируется поддержать около 30 новых проектов. Это обеспечит сотни миллиардов тенге инвестиций и рост объемов производства несырьевой продукции. Также подготовлены инвестиционные инициативы на 2026–2028 годы, включая увеличение капитала институтов развития и программу лизингового финансирования для обновления оборудования.