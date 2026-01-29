Инвестиции, Тенгиз и геологоразведка: о чем договорились Казахстан и Chevron

Участие в ней также приняли министр энергетики Ерлан Аккенженов и председатель правления АО «НК «КазМунайГаз» Асхат Хасенов.

В ходе встречи стороны обсудили текущее состояние и перспективы двустороннего сотрудничества в нефтегазовой сфере. Особое внимание было уделено проекту Тенгиз, который является флагманом казахстанско-американского энергетического сотрудничества.

Фото: primeminister.kz

Дерек Магнесс отметил, что благодаря инвестиционному климату в Казахстане Тенгизским проектом достигнуты значительные производственные показатели. Представитель «Шеврон» подчеркнул предсказуемость регуляторной среды и конструктивное взаимодействие с государственными органами, создающие условия для долгосрочных инвестиций.

Вместе с тем Роман Скляр выразил обеспокоенность в связи с произошедшими инцидентами на месторождении Тенгиз, которые привели к временной остановке добычи. Руководство «Шеврон» проинформировало о принятых мерах по устранению последствий инцидентов и поэтапному наращиванию добычи нефти. Также руководство Шеврон заверило, что примет конкретные действия по недопущению подобных ситуаций в будущем и обеспечению надежной и безопасной работы объектов.

Кроме этого, обсуждены вопросы развития геологоразведочных работ. «Шеврон» сообщил о заинтересованности по ряду геологоразведочных проектов. В завершение встречи стороны подтвердили взаимную приверженность дальнейшему развитию долгосрочного и взаимовыгодного сотрудничества, а также готовность к конструктивному диалогу по всем направлениям взаимодействия.

Напомним, в январе 2026 года на месторождении Тенгиз произошел пожар: было эвакуировано более 450 сотрудников. Тогда оператор ТШО заявил о временной приостановке производства на месторождениях Тенгиз и Королевское.

Ситуацию прокомментировали в Минэнерго: в связи с технологическим нарушением была создана комиссия. 26 января Премьер-министр РК Олжас Бектенов провел переговоры с ExxonMobil, в ходе которых выразил обеспокоенность относительно ситуации на Тенгизе.

Министр энергетики РК Ерлан Аккенженов 28 января прокомментировал последствия аварии на Тенгизском месторождении.