«Интер» вышел вперед в матче с «Кайратом»

Эспозито сделал скидку на Карлоса Аугусто, который с линии штрафной площади сильным ударом низом вонзил мяч в угол ворот «Кайрата»!

Ранее на 55-й минуте Кайрат впервые забил гол на стадионе Сан-Сиро в Милане. Автор гола Офри Арад.

Напомним, матч в рамках группового этапа Лиги чемпионов между клубом «Интер» и алматинским «Кайратом» начался в 21.00 по местному времени в г. Милане (Италия).

В конце первого тайма гол забил «Интер».

Ранее главный тренер «Кайрата» Рафаэль Уразбахтин поделился ожиданиями от предстоящего матча против миланского «Интера».

Что известно о сопернике «Кайрата» — миланском «Интере», читайте по ссылке.