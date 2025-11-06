РУ
телерадиокомплекс президента РК
    02:33, 06 Ноябрь 2025 | GMT +5

    «Интер» вышел вперед в матче с «Кайратом»

    Второй гол забил на 67-й минуте Карлос Аугусто, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    интер кайрат
    Фото: ru.uefa.com/

    Эспозито сделал скидку на Карлоса Аугусто, который с линии штрафной площади сильным ударом низом вонзил мяч в угол ворот «Кайрата»!

    Ранее на 55-й минуте Кайрат впервые забил гол на стадионе Сан-Сиро в Милане. Автор гола Офри Арад.

    Напомним, матч в рамках группового этапа Лиги чемпионов между клубом «Интер» и алматинским «Кайратом» начался в 21.00 по местному времени в г. Милане (Италия).

    В конце первого тайма гол забил «Интер».

    Ранее главный тренер «Кайрата» Рафаэль Уразбахтин поделился ожиданиями от предстоящего матча против миланского «Интера».

    Что известно о сопернике «Кайрата» — миланском «Интере», читайте по ссылке.

     

     

     

