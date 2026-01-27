РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    16:09, 27 Январь 2026 | GMT +5

    ИИ, сельское хозяйство, водные ресурсы — что обсудили Президент Казахстана и глава МИД Израиля

    Глава государства принял министра иностранных дел Израиля, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    ИИ, сельское хозяйство, водные ресурсы — что обсуждали Президент Казахстана и глава МИД Израиля
    Фото: Акорда

    Касым-Жомарт Токаев отметил, что визит министра иностранных дел Гидеона Саара подтверждает твердую приверженность Израиля укреплению всестороннего сотрудничества с Казахстаном.

    Особое внимание на встрече было уделено активизации торгово-экономического и научно-технического взаимодействия, реализации совместных проектов в сферах искусственного интеллекта, сельского хозяйства, управления водными ресурсами.

    Президент приветствовал проведение в рамках визита Гидеона Саара в Астану казахско-израильского бизнес-форума, итоги которого призваны внести практический вклад в расширение инвестиционного партнерства двух стран.

    В свою очередь министр иностранных дел подчеркнул, что Израиль заинтересован придать серьезный импульс развитию межгосударственных отношений с Казахстаном для выведения их на качественно новый уровень.

    Гидеон Саар с признательностью отметил дальновидное решение Президента Касым-Жомарта Токаева о присоединении Казахстана к Авраамским соглашениям, способствующим дальнейшему укреплению стабильности, мира и международного диалога.

    Глава МИД Израиля также высоко оценил проводимые в Казахстане масштабные политические и социально-экономические реформы, выразив уверенность в их успешной реализации.

    В ходе беседы состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня.

    Ранее Глава государства направил телеграмму Президенту Израиля Ицхаку Герцогу по случаю Международного дня памяти жертв Холокоста.

    Теги:
    Касым-Жомарт Токаев Акорда Президент Казахстана Сотрудничество Международные отношения Израиль
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
    Автор
    Сейчас читают