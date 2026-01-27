РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    10:02, 27 Январь 2026 | GMT +5

    Президент Казахстана выразил поддержку Израилю в день памяти жертв Холокоста

    Глава государства направил телеграмму Президенту Израиля Ицхаку Герцогу по случаю Международного дня памяти жертв Холокоста, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Глава государства направил телеграмму Президенту Израиля Ицхаку Герцогу
    Фото: Акорда

    В своем послании Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что Казахстан глубоко чтит память миллионов невинных жертв, погибших в годы Холокоста.

    — Решительно осуждая любые проявления этнической и религиозной вражды и насилия, наша страна поддерживает коллективные усилия международного сообщества по предотвращению повторения подобных преступлений против человечества. Казахстан стал домом для многих евреев, эвакуированных в годы Холокоста, и сегодня еврейская община является неотъемлемой частью нашего общества, — говорится в телеграмме.

    Ранее по инициативе израильской стороны состоялся телефонный разговор Главы государства Касым-Жомарта Токаева с Премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Биньямин Нетаньяху выразил глубокую признательность Касым-Жомарту Токаеву за решение о присоединении Казахстана к Соглашениям Авраама.

    Теги:
    Касым-Жомарт Токаев Акорда Международные отношения Израиль
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Сейчас читают