Президент Казахстана выразил поддержку Израилю в день памяти жертв Холокоста

В своем послании Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что Казахстан глубоко чтит память миллионов невинных жертв, погибших в годы Холокоста.

— Решительно осуждая любые проявления этнической и религиозной вражды и насилия, наша страна поддерживает коллективные усилия международного сообщества по предотвращению повторения подобных преступлений против человечества. Казахстан стал домом для многих евреев, эвакуированных в годы Холокоста, и сегодня еврейская община является неотъемлемой частью нашего общества, — говорится в телеграмме.

Ранее по инициативе израильской стороны состоялся телефонный разговор Главы государства Касым-Жомарта Токаева с Премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Биньямин Нетаньяху выразил глубокую признательность Касым-Жомарту Токаеву за решение о присоединении Казахстана к Соглашениям Авраама.