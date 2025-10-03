Хлебоприемные предприятия в Казахстане оштрафовали за завышение тарифов в выходные

В результате вмешательства тарифы были снижены до 25%, а условия доступа для сельхозпроизводителей обеспечены на равных основаниях.

В целом по итогам работы Агентством вынесено 23 уведомления о признаках нарушений, выданы предписания, проведены расследования с наложением административного штрафа, а также заключены антимонопольные комплаенсы.

Наряду с этим обозначены системные барьеры, которые продолжают сдерживать развитие отрасли. Значительная часть процессов по-прежнему ведётся вручную, что создаёт очереди и перегрузки в пиковый сезон. Международный опыт показывает, что постепенное внедрение современных решений, включая элементы цифровизации, способствует повышению прозрачности и удобства работы. Агентство прорабатывает такие подходы совместно с участниками рынка.

Дополнительным риском остаётся высокая стоимость регистрации и абонентской платы учета зерновых расписок в системе Qoldau, что вызвало жалобы фермеров. По итогам работы субъект включён в государственный реестр специального права, а также проводится экспертиза стоимости услуг. Выявлено и функционирование крупных предприятий без лицензий, что снижает гарантии сохранности зерна и ставит в неравное положение добросовестных игроков.

Существенной проблемой остаётся изношенность ХПП, в этой связи Агентством предложено расширить возможности льготного кредитования для предприятий.

Напомним, экспорт казахстанского зерна нового урожая составил 777 тысяч тонн.