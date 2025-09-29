Экспорт казахстанского зерна нового урожая составил 777 тысяч тонн
По оперативным данным АО «НК «ҚТЖ» в период с 1 по 25 сентября текущего года объем перевозок зерна нового урожая составил 1 млн тонн, что на 14% превышает показатель аналогичного периода прошлого года (878 тыс. тонн), передает агентство Kazinform со ссылкой на МСХ РК.
Из общего объема перевозок 258 тыс. тонн зерна направлено на внутренние нужды (в 2024 году — 155 тыс. тонн), а 777 тыс. тонн отправлено на экспорт (в прошлом году — 723 тыс. тонн).
Наблюдается положительная динамика экспорта зерна в сопредельные страны: в Узбекистан — рост на 31% (с 250 тыс. тонн до 327 тыс. тонн), Таджикистан — на 15% (с 116 тыс. тонн до 133 тыс. тонн), Кыргызстан — на 42% (с 6 тыс. тонн до 25 тыс. тонн), Азербайджан — в 2 раза, до 12 тыс. тонн.
Рост объемов экспорта отражает высокую урожайность, устойчивый спрос на казахстанское зерно на внешних рынках и эффективность логистической инфраструктуры, обеспечиваемой в том числе железнодорожным транспортом.
МСХ РК продолжает реализацию комплекса мер по поддержке аграриев, расширению экспортных направлений и обеспечению продовольственной безопасности страны.
Напомним, в этом году в Казахстане ожидают урожай зерновых на уровне 24 млн тонн.