Экспорт казахстанского зерна нового урожая составил 777 тысяч тонн

Из общего объема перевозок 258 тыс. тонн зерна направлено на внутренние нужды (в 2024 году — 155 тыс. тонн), а 777 тыс. тонн отправлено на экспорт (в прошлом году — 723 тыс. тонн).

Наблюдается положительная динамика экспорта зерна в сопредельные страны: в Узбекистан — рост на 31% (с 250 тыс. тонн до 327 тыс. тонн), Таджикистан — на 15% (с 116 тыс. тонн до 133 тыс. тонн), Кыргызстан — на 42% (с 6 тыс. тонн до 25 тыс. тонн), Азербайджан — в 2 раза, до 12 тыс. тонн.

Рост объемов экспорта отражает высокую урожайность, устойчивый спрос на казахстанское зерно на внешних рынках и эффективность логистической инфраструктуры, обеспечиваемой в том числе железнодорожным транспортом.

МСХ РК продолжает реализацию комплекса мер по поддержке аграриев, расширению экспортных направлений и обеспечению продовольственной безопасности страны.

Напомним, в этом году в Казахстане ожидают урожай зерновых на уровне 24 млн тонн.