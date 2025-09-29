РУ
    13:11, 29 Сентябрь 2025

    Экспорт казахстанского зерна нового урожая составил 777 тысяч тонн

    По оперативным данным АО «НК «ҚТЖ» в период с 1 по 25 сентября текущего года объем перевозок зерна нового урожая составил 1 млн тонн, что на 14% превышает показатель аналогичного периода прошлого года (878 тыс. тонн), передает агентство Kazinform со ссылкой на МСХ РК.

    Фото: Министерство сельского хозяйства РК

    Из общего объема перевозок 258 тыс. тонн зерна направлено на внутренние нужды (в 2024 году — 155 тыс. тонн), а 777 тыс. тонн отправлено на экспорт (в прошлом году — 723 тыс. тонн).

    Наблюдается положительная динамика экспорта зерна в сопредельные страны: в Узбекистан — рост на 31% (с 250 тыс. тонн до 327 тыс. тонн), Таджикистан — на 15% (с 116 тыс. тонн до 133 тыс. тонн), Кыргызстан — на 42% (с 6 тыс. тонн до 25 тыс. тонн), Азербайджан — в 2 раза, до 12 тыс. тонн.

    Рост объемов экспорта отражает высокую урожайность, устойчивый спрос на казахстанское зерно на внешних рынках и эффективность логистической инфраструктуры, обеспечиваемой в том числе железнодорожным транспортом.

    МСХ РК продолжает реализацию комплекса мер по поддержке аграриев, расширению экспортных направлений и обеспечению продовольственной безопасности страны.

    Напомним, в этом году в Казахстане ожидают урожай зерновых на уровне 24 млн тонн. 

