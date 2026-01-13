Хасан Касымбаев подал апелляцию: дело дошло до суда
Апелляционные жалобы Хасана Касымбаева и других фигурантов уголовного дела поступили в Алматинский областной суд, передает агентство Kazinform.
Согласно данным судебного кабинета, материалы дела были зарегистрированы 13 января. Дата рассмотрения апелляции пока не назначена.
Напомним, 11 ноября 2025 года Талгарский районный суд признал Хасана Касымбаева виновным по статьям о похищении человека, умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и вымогательстве. Ему было назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы. Приговоры также были вынесены еще пяти фигурантам дела.
После оглашения приговора сторона защиты заявила о несогласии с решением суда и намерении его обжаловать.
Хасан Касымбаев был задержан в ноябре 2024 года по подозрению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и похищении, совершенных в июне 2021 года. Позже ему предъявили еще одно обвинение — вымогательство.
Имя Хасана Касымбаева стало широко известно среди казахстанцев после убийства 16-летнего подростка Шерзата Болата в Талгаре. Местные жители в социальных сетях связывали его с криминальной группировкой «Хуторские».
Но МВД отрицало существование такой ОПГ, утверждая, что «на учете не состоит», и Касымбаев не имеет отношения к убийству подростка в Талгаре.
Кто проходил обвиняемым вместе с Хасаном по делу, читайте по ссылке.
По материалам следствия, обвинения были предъявлены по двум эпизодам, в которых потерпевшими признаны предприниматель Арипжан Тажиев и фитнес-тренер Арман Алимов. Последний ранее давал показания в суде, заявив, что в 2021 году был похищен и избит.