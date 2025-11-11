Адвокаты Хасана Касымбаева намерены обжаловать приговор

Сегодня Талгарский районный суд признал Хасана Касымбаева виновным по делу о похищении человека, умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и вымогательстве. Суд назначил ему наказание в виде 12 лет лишения свободы, а также вынес приговор в отношении еще пяти фигурантов дела.

По словам защитников Наримана Кервенова и Гульмиры Бабажановой, вина Касымбаева не была доказана, однако суд все же вынес обвинительный приговор.

— Один из потерпевших заявил, что не имеет к Хасану никаких претензий и простил его, но суд это во внимание не принял. Против Армана Алимова уже проходили три суда — это четвертый процесс. Все пятеро остальных подсудимых уже отбывают наказание по этому делу, а теперь процесс вновь пересмотрели, добавив туда Хасана. Что касается эпизода с Тажиевым — это произошло еще в 2016 году, а с Алимовым — в 2021-м. Если Касымбаев действительно виновен, дело должны были возбудить еще тогда, — сказала адвокат Гульмира Бабажанова.

По словам защиты, в ходе следствия были допущены многочисленные нарушения, а сам процесс, по их мнению, сопровождался предвзятым отношением.

— Через пять дней мы получим полную версию приговора. У нас есть время, и мы обязательно подадим апелляцию, — добавила Бабажанова.

Адвокат Нариман Кервенов отметил, что эпизод по потерпевшему Арипжану Тажиеву уже рассматривался ранее, но дело было прекращено, а затем вновь поднято из архива.

— По делу Тажиева в 2016 году производство было прекращено за применением в отношении вообще других лиц. В прошлом году это дело подняли из архива, и из материалов пропали 16 листов уголовного дела. Среди них было заявление Тажиева о примирении с этими людьми и переквалификации статьи. Этих документов сейчас нет, — сказал он.

Кервенов подчеркнул, что защита в обязательном порядке подаст апелляционную жалобу в течение 15 суток и не исключает обращения в кассационную инстанцию.

— Чем именно мотивирована вина, мы пока не знаем — судья огласила только резолютивную часть приговора. Когда получим полный текст, будем изучать, на чем основано заключение суда, — добавил адвокат.

Отметим, по материалам следствия, обвинения были предъявлены по двум эпизодам, в которых потерпевшими признаны предприниматель Арипжан Тажиев и фитнес-тренер Арман Алимов.

Потерпевший Арман Алимов, который в 2021 году был похищен и избит, дал показания в суде.

Напомним, Хасан Касымбаев был задержан в ноябре прошлого года по подозрению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и похищении, совершенных в июне 2021 года. Позже ему предъявили еще одно обвинение — вымогательство.

Имя Хасана Касымбаева стало широко известно среди казахстанцев после убийства 16-летнего подростка Шерзата Болата в Талгаре. Местные жители в социальных сетях связывали его с криминальной группировкой «Хуторские».

Но МВД отрицало существование такой ОПГ, утверждая, что «на учете не состоит», и Касымбаев не имеет отношения к убийству подростка в Талгаре.