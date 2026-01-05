Хаменеи заявил о необходимости «поставить на место» зачинщиков беспорядков в Иране

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи в субботу заявил, что власти готовы вести диалог с протестующими, однако участников беспорядков, по его словам, следует «поставить на место».

Это стало его первым публичным комментарием на фоне протестов, вызванных ростом цен и резким падением курса национальной валюты, которые спровоцировали ожесточенные столкновения между демонстрантами и силами безопасности.

По официальным данным, которые приводит AFP, в ходе беспорядков погибли по меньшей мере 12 человек, включая сотрудников силовых структур. В то же время правозащитные организации сообщают о более высоких цифрах.

По оценкам правозащитных структур, на которые ссылается Reuters, за неделю протестов число погибших достигло как минимум 15–17 человек, при этом данные различных организаций расходятся. Также сообщается о более чем 580 задержанных по всей стране. Reuters указывает, что не может независимо подтвердить эти сведения.

Что сказал Верховный лидер Ирана

Выступая перед аудиторией в Тегеране, Хаменеи провел разграничение между гражданами, выражающими социально-экономическое недовольство, и теми, кого он назвал «бунтовщиками» и «подстрекателями».

— Мы разговариваем с протестующими, чиновники должны разговаривать с ними. Но нет никакой пользы разговаривать с бунтовщиками. Бунтовщики должны быть поставлены на место, — заявил он.

Protesting is legitimate, but protesting is different from rioting. We talk with protesters. The officials must talk with the protesters. But, there’s no point in talking with a rioter. Rioters must be put in their place. — Khamenei.ir (@khamenei_ir) January 3, 2026

В своем выступлении Верховный лидер Ирана также вновь возложил ответственность за происходящее на внешние силы, утверждая, что протесты якобы подогреваются США, Израилем и другими «врагами» Ирана. По его словам, именно действия «врага» стали одной из причин обвала курса риала.

Масштабы протестов и что предпринимают власти

Согласно данным правозащитной сети HRANA (Human Rights Activists News Agency), протестная активность фиксировалась более чем в 170 точках в 25 провинциях, а число задержанных превысило 580 человек.

Курдская правозащитная группа «Hengaw» сообщила, что с начала протестов погибли по меньшей мере 17 человек.

Выступления начались среди торговцев и владельцев лавок, после чего распространились на студентов и жителей провинциальных городов.

Иранские власти сообщают о масштабных задержаниях лиц, подозреваемых в координации протестов через социальные сети. Глава полиции Ирана Ахмад-Реза Раддан заявил о задержании значительного числа администраторов онлайн-аккаунтов, обвиняемых в подстрекательстве и распространении дезинформации.

В Тегеране также сообщалось о задержании 40 человек по обвинениям в публикации «фейковых» материалов, якобы направленных на раскачивание общественного мнения.

Гибель людей и инциденты в регионах

Отдельные эпизоды сопровождаются резким ростом насилия. В городе Кум, одном из религиозных центров страны, власти сообщили о гибели двух человек, один из которых, по официальной версии, погиб в результате преждевременного взрыва самодельного взрывного устройства.

На западе Ирана правозащитные организации сообщали о наиболее жестких столкновениях. В уезде Малекшахи провинции Илам, по их данным, в результате стрельбы со стороны сил безопасности погибли по меньшей мере 4 человека, десятки получили ранения. Сообщалось, что участники протестов выкрикивали лозунги против духовного руководства страны.

Власти и близкие к силовым структурам СМИ, в свою очередь, заявляли о наличии у отдельных демонстрантов огнестрельного оружия и взрывных устройств, не приводя подтверждений этим утверждениям.

Заявления США и экономические причины

Фоном для внутреннего кризиса стала резкая риторика Вашингтона. Президент США Дональд Трамп публично заявил о готовности поддержать протестующих в случае насилия против них, не уточнив возможные меры.

Эти заявления вызвали жесткую реакцию иранских официальных лиц, пригрозивших ответными действиями против американских сил в регионе. Хаменеи, комментируя ситуацию, подчеркнул, что Иран «не уступит врагу».

Экономическая ситуация, вызвавшая протесты, остается крайне сложной. Инфляция в стране удерживается на уровне выше 36%, а национальная валюта за последнее время потеряла около половины своей стоимости по отношению к доллару. Усиливающиеся санкции, перебои с электро- и водоснабжением, а также прогнозируемая международными финансовыми структурами рецессия в 2026 году усиливают социальное недовольство.

Власти Ирана с одной стороны, признают наличие экономических проблем и заявляют о готовности к диалогу, с другой — усиливают давление на уличные выступления, рассматривая их как угрозу стабильности государства.

Protests in Iran continue into an eighth day, with clashes, shop closures and heavy security deployments reported in Tehran and other cities following a deadly night of unrest.



🔴Live Blog: https://t.co/P883znW3b5 pic.twitter.com/e8svkiEy6Z — Iran International English (@IranIntl_En) January 4, 2026

Ранее сообщалось, что Иран призывает ООН отреагировать на угрозы Трампа.