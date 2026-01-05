РУ
    Хаменеи заявил о необходимости «поставить на место» зачинщиков беспорядков в Иране

    Ситуация с продолжающимися протестами в Иране остается напряженной на фоне экономических трудностей в стране, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Хаменеи заявил о необходимости «поставить на место» зачинщиков беспорядков в Иране
    Фото: IRNA

    Верховный лидер Ирана Али Хаменеи в субботу заявил, что власти готовы вести диалог с протестующими, однако участников беспорядков, по его словам, следует «поставить на место».

    Это стало его первым публичным комментарием на фоне протестов, вызванных ростом цен и резким падением курса национальной валюты, которые спровоцировали ожесточенные столкновения между демонстрантами и силами безопасности.

    По официальным данным, которые приводит AFP, в ходе беспорядков погибли по меньшей мере 12 человек, включая сотрудников силовых структур. В то же время правозащитные организации сообщают о более высоких цифрах.

    По оценкам правозащитных структур, на которые ссылается Reuters, за неделю протестов число погибших достигло как минимум 15–17 человек, при этом данные различных организаций расходятся. Также сообщается о более чем 580 задержанных по всей стране. Reuters указывает, что не может независимо подтвердить эти сведения.

    Что сказал Верховный лидер Ирана

    Выступая перед аудиторией в Тегеране, Хаменеи провел разграничение между гражданами, выражающими социально-экономическое недовольство, и теми, кого он назвал «бунтовщиками» и «подстрекателями».

    — Мы разговариваем с протестующими, чиновники должны разговаривать с ними. Но нет никакой пользы разговаривать с бунтовщиками. Бунтовщики должны быть поставлены на место, — заявил он.

    В своем выступлении Верховный лидер Ирана также вновь возложил ответственность за происходящее на внешние силы, утверждая, что протесты якобы подогреваются США, Израилем и другими «врагами» Ирана. По его словам, именно действия «врага» стали одной из причин обвала курса риала.

    Масштабы протестов и что предпринимают власти

    Согласно данным правозащитной сети HRANA (Human Rights Activists News Agency), протестная активность фиксировалась более чем в 170 точках в 25 провинциях, а число задержанных превысило 580 человек.

    Курдская правозащитная группа «Hengaw» сообщила, что с начала протестов погибли по меньшей мере 17 человек.

    Выступления начались среди торговцев и владельцев лавок, после чего распространились на студентов и жителей провинциальных городов.

    Иранские власти сообщают о масштабных задержаниях лиц, подозреваемых в координации протестов через социальные сети. Глава полиции Ирана Ахмад-Реза Раддан заявил о задержании значительного числа администраторов онлайн-аккаунтов, обвиняемых в подстрекательстве и распространении дезинформации.

    В Тегеране также сообщалось о задержании 40 человек по обвинениям в публикации «фейковых» материалов, якобы направленных на раскачивание общественного мнения.

    Гибель людей и инциденты в регионах

    Отдельные эпизоды сопровождаются резким ростом насилия. В городе Кум, одном из религиозных центров страны, власти сообщили о гибели двух человек, один из которых, по официальной версии, погиб в результате преждевременного взрыва самодельного взрывного устройства.

    На западе Ирана правозащитные организации сообщали о наиболее жестких столкновениях. В уезде Малекшахи провинции Илам, по их данным, в результате стрельбы со стороны сил безопасности погибли по меньшей мере 4 человека, десятки получили ранения. Сообщалось, что участники протестов выкрикивали лозунги против духовного руководства страны.

    Власти и близкие к силовым структурам СМИ, в свою очередь, заявляли о наличии у отдельных демонстрантов огнестрельного оружия и взрывных устройств, не приводя подтверждений этим утверждениям.

    Заявления США и экономические причины

    Фоном для внутреннего кризиса стала резкая риторика Вашингтона. Президент США Дональд Трамп публично заявил о готовности поддержать протестующих в случае насилия против них, не уточнив возможные меры.

    Эти заявления вызвали жесткую реакцию иранских официальных лиц, пригрозивших ответными действиями против американских сил в регионе. Хаменеи, комментируя ситуацию, подчеркнул, что Иран «не уступит врагу».

    Экономическая ситуация, вызвавшая протесты, остается крайне сложной. Инфляция в стране удерживается на уровне выше 36%, а национальная валюта за последнее время потеряла около половины своей стоимости по отношению к доллару. Усиливающиеся санкции, перебои с электро- и водоснабжением, а также прогнозируемая международными финансовыми структурами рецессия в 2026 году усиливают социальное недовольство.

    Власти Ирана с одной стороны, признают наличие экономических проблем и заявляют о готовности к диалогу, с другой — усиливают давление на уличные выступления, рассматривая их как угрозу стабильности государства.

    Ранее сообщалось, что Иран призывает ООН отреагировать на угрозы Трампа.

