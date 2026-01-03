Иран призывает ООН отреагировать на угрозы Трампа

Как сообщает Al Jazeera, это случилось спустя несколько часов после того, как Трамп заявил, что США «готовы к бою», если в ходе продолжающихся в Иране протестах будут убиты протестующие.

Иравани призвал главу ООН Антонио Гутерреша и членов Совета Безопасности ООН «безоговорочно и твердо осудить» «безрассудные и провокационные заявления» Трампа, назвав их «серьезным нарушением» Устава ООН и международного права.

— Любая попытка подстрекать, поощрять или легитимизировать внутренние беспорядки под предлогом внешнего давления или военной интервенции является грубым нарушением суверенитета, политической независимости и территориальной целостности Исламской Республики Иран, — говорится в письме Иравани.

В письме также отмечается, что правительство Ирана «подтверждает свое неотъемлемое право на защиту своего суверенитета» и что оно будет «осуществлять свои права решительным и соразмерным образом».

— Соединенные Штаты Америки несут полную ответственность за любые последствия, вытекающие из этих незаконных угроз и любой последующей эскалации напряженности, — добавил Иравани.

Напомним, протесты в Иране продолжаются уже несколько дней и связаны в первую очередь с резким обесцениванием национальной валюты и ростом цен. Власти страны заявляют о готовности к диалогу, при этом подчеркивая недопустимость внешнего давления и вмешательства во внутренние процессы.

Как передает агентство Mehr, бунтовщики на западе Ирана вышли на улицы с оружием. Полиция города Шуштер задержала группу протестующих и изъяла у них огнестрельное и холодное оружие.

По последним данным, в результате беспорядков погибли по меньшей мере девять человек, еще 44 были арестованы.

Ранее Дональд Трамп предупредил, что если Иран будет стрелять и убивать мирных протестующих, Соединенные Штаты придут на помощь протестующим, также отметив, что США находятся в полной боевой готовности.

Позже Иранские официальные лица выступили с жесткими предупреждениями в адрес США, подчеркнув, что любое внешнее вмешательство будет расценено как угроза национальной безопасности.