ХАМАС просит усилить давление на Израиль для спасения застрявших бойцов в туннелях Рафаха

Палестинское движение ХАМАС обратилось к странам-посредникам с просьбой оказать давление на Израиль и обеспечить безопасный выход десятков бойцов группировки, остающихся в туннелях на юге сектора Газа. Об этом сообщает агентство AFP.

Это произошло после того, как израильская армия заявила о ликвидации более 20 боевиков ХАМАС за последнюю неделю и задержании еще восьми, когда они пытались выбраться из подземных коммуникаций в районе Рафаха — города в южной части сектора Газа вблизи границы с Египтом.

— Мы возлагаем на Израиль полную ответственность за жизни наших бойцов и призываем посредников немедленно вмешаться, чтобы позволить нашим сыновьям вернуться домой, — говорится в заявлении ХАМАС.

По данным израильских СМИ, под Рафахом в районе, находящемся под контролем ЦАХАЛ, заблокированы от ста до двухсот членов ХАМАС. Однако, по информации высокопоставленного лидера ХАМАСа, который побеседовал с французскими журналистами на условиях анонимности, число бойцов, большинство из которых являются членами боевого крыла группировки «Бригад Аль-Кассам», колеблется от 60 до 80 человек, и все они находятся в осаде.

Переговоры о судьбе боевиков ХАМАС, заблокированных в разветвленной сети туннелей под городом Рафах, продолжаются при участии США, Катара, Египта и Турции.

Израиль через посредников передал группировке ХАМАС предложение о возможности выхода из туннелей при условии сдачи в плен. Оставшимся в районе Рафаха боевикам предложено выйти на поверхность, сдаться и быть переведенными в израильские тюрьмы с последующей возможностью освобождения и перемещения в районы Газы, контролируемые ХАМАСом, при условии отказа от вооруженной деятельности.

— Мы дали «террористам» в Рафахе возможность выйти и сохранить себе жизнь. Пока они не согласились выполнить наши условия. Похоже, они решили стать шахидами, — заявил израильский чиновник в комментарии израильскому 12-му телеканалу.

По сообщениям Times of Israel, бойцы находятся под землей уже несколько недель. Израиль утверждает, что часть из них ранее участвовала в ракетных обстрелах и готовила новые атаки. Израильская армия сообщила, что те, кто пытался покинуть туннели, были убиты или задержаны, а за последнюю неделю были ликвидированы более 20 человек и задержаны восемь.

Международные посредники предлагают предоставить боевикам ХАМАСа безопасный коридор для выхода в районы анклава, которые не контролируются Израилем.

Но израильская сторона подчеркивает, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не намерен предоставлять палестинским боевикам безопасный коридор. Нетаньяху заявил, что «не позволит безопасный проход 200 боевикам ХАМАСа» и придерживается позиции о необходимости ликвидации военного крыла движения и демилитаризации сектора Газа.

США также подтвердили осведомленность о ситуации. Спецпосланник США Стив Уиткофф, принимавший участие в согласовании перемирия, заявил на конференции в Майами, что ситуация с «200 бойцами, заблокированными в Рафахе», может стать тестом для сторон в рамках перемирия, вступившего в силу 10 октября.

ХАМАС, в свою очередь, обвинил Израиль в нарушении условий прекращения огня, заявив о «преследовании, ликвидации и задержании бойцов сопротивления», окруженных в туннелях Рафаха.

На минувших выходных делегация ХАМАС провела в Каире переговоры по соблюдению перемирия в Газе. На встрече с обсуждалась ситуация с застрявшими в туннелях бойцами группировки.

ХАМАС сообщил о 25 погибших в Газе из-за израильских ударов.