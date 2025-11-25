Делегация ХАМАС провела в Каире переговоры по соблюдению перемирия в Газе

В воскресенье высокопоставленная делегация палестинской группировки ХАМАС встретилась в Каире с руководителем Генеральной разведывательной службы Египта Хассаном Рашадом. Переговоры были посвящены выполнению первой фазы соглашения о прекращении огня и сообщениям о новых нарушениях со стороны Израиля, сообщает Reuters.

По данным палестинского движения, в состав делегации вошли председатель Совета руководства ХАМАС Мухаммад Дарвиш, Халед Машаль, Халил аль-Хайя, Низар Авадалла, Захир Джабарин и Гази Хамад.

Во время встречи ХАМАС подтвердил приверженность первой фазе соглашения, но предупредил, что «продолжающиеся израильские нарушения» ставят под угрозу устойчивость договоренностей. Группировка также предложила сформировать механизм под наблюдением международных посредников для фиксации и предотвращения нарушений.

На встрече обсуждалась ситуация с бойцами боевого крыла ХАМАС — «Бригад „Изз ад-Дин аль-Кассам“, оказавшимися в туннелях в районе Рафаха за „желтой линией“. Сообщается, что связь с ними была потеряна. Израильские военные ранее заявили об уничтожении или захвате 17 боевиков, пытавшихся выбраться из подземных сооружений восточнее города.

22 ноября, израильские удары по сектору Газа привели к гибели не менее 20 человек, включая местного командира ХАМАСа.

— Хамас не прекратил нарушать перемирие, и мы действуем соответственно, — заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, комментируя последние эпизоды обострения. — Несколько попыток боевиков проникнуть за «желтую линию» были пресечены, и им был нанесен тяжелый удар.

По данным властей сектора Газа, с начала действия перемирия число погибших достигло 342, большинство из них — женщины, дети и пожилые.

Вопросы, связанные с осуществлением первой фазы соглашения, также касались обмена удерживаемых лиц.

Как сообщает Anadolu, ХАМАС передал Израилю 20 заложников живыми и 27 тел из 28, при этом израильская сторона оспаривает две передачи. Израиль, в свою очередь, освободил около 2 тыс. палестинцев, включая осужденных на пожизненные сроки.

Обсуждение второй фазы соглашения в соответствии с американским планом Трампа предусматривает создание технократического палестинского комитета управления сектором Газа, вывод израильских войск за пределы «желтой линии», размещение международных сил стабилизации, подготовку палестинской полиции и демилитаризацию сектора.

Со своей стороны ХАМАС неоднократно заявлял, что не сложит оружие «до окончания израильской оккупации».

