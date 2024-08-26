Гульмире Сатыбалды стало плохо в СИЗО: суд отложили

В Алматы продолжаются судебные прения по делу Гульмиры Сатыбалды и ее помощника Мади Батыршаева, передает корреспондент агентства Kazinform.

Подсудимые и их адвокаты подключились к очередному процессу онлайн. В начале заседания Гульмира Сатыбалды просила отложить его из-за плохого самочувствия

— Когда нас подключили, нам стало известно, что у нашей подзащитной были приступы аллергии. Ей вкололи антигистаминные препараты. Сейчас у нее очень сильно болят почки. Ей не могут найти врача, так как он в отпуске… Мы подготовлены к судебным прениям, но мы смотрим на нашу подзащитную — она даже сидеть не может. Поэтому она просит отложить. Мы не затягиваем процесс, она действительно болеет. Она сидеть не может, пришла с плачем, — отметила адвокат подсудимой Асемгуль Даниалова.

Судья Мартпек Какимжанов заявил, что вынужден отложить процесс из-за состояния здоровья подсудимой. Суд перенес заседание на 27 августа.

Напомним, в специализированном межрайонном суде по уголовным делам Алматы продолжается процесс над Гульмирой Сатыбалды и ее бывшим водителем Мади Батыршаевым.

Ранее в ходе судебных прений гособвинитель попросил признать обоих подсудимых виновными и назначить им следующее наказание: Гульмире Сатыбалды 13 лет лишения свободы, а Мади Батыршаеву - 10 лет тюрьмы.

Гульмира Сатыбалды обвиняется в незаконном лишении свободы, вымогательстве и самоуправстве, а ее водитель и помощник Мади Батыршаев - в незаконном лишении свободы.

Потерпевший по делу предприниматель Абай Жунусов рассказал, как его в 2019 году 165 дней незаконно удерживали в собственном доме и лишили возможности передвижения, а также как Гульмира Сатыбалды и ее подельники якобы лишили его компании.

Братья потерпевшего Касым и Алтай Жунусовы заявили, что были вынуждены переписать всё имущество на имя доверенных лиц Гульмиры Сатыбалды ради спасения своего брата.

Гульмира Сатыбалды также дала показание в суде и заявила, что не согласна с предъявленными обвинениями. Мади Батыршаев также не признал вину.

Потерпевшие братья предъявили иски на 11,5 млрд тенге.