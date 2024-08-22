Прокурор просит 13 лет лишения свободы для Гульмиры Сатыбалды

В Алматы начались прения сторон по делу Гульмиры Сатыбалды и ее водителя Мади Батыршаева, передает корреспондент агентства Kazinform.

Гульмира Сатыбалды обвиняется в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных статьями 126 части 3 пункта 3 УК РК (Незаконное лишение свободы), 194 части 4 пункта 2 УК РК (Вымогательство) и 389 части 4 УК РК (Самоуправство).

На скамье подсудимых вместе с ней также находится ее водитель и помощник Мади Батыршаев. Он обвиняется в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 126 части 3 пункта 3 УК РК (Незаконное лишение свободы).

Гособвинитель в ходе судебного заседания попросил признать обоих подсудимых виновными и назначить им следующее наказание: Гульмире Сатыбалды 13 лет лишения свободы с отбыванием наказания в уголовно-исправительной системе средней безопасности, а Мади Батыршаеву - наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в уголовно-исправительной системе средней безопасности.

- По совокупности уголовного правонарушений, путем частичного сложения наказаний окончательно назначить наказание в виде 12 лет лишений свободы в уголовно-исправительной системы средней безопасности. На основании статьи 58 УПК с учетом приговора №2 города Кызылорды от 30 июня 2023 года, путем частичного сложения наказания окончательно назначить Сатыбалды Гульмире наказание в виде 13 лет лишения свободы в учреждении средней безопасности. Признать Мади Батыршаева виновным и назначить наказание в виде 6 лет 8 месяцев лишения свободы. На основании статьи 58 УПК окончательно назначить наказания в виде 10 лет лишения свободы в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности, - зачитал прокурор.

Ранее потерпевший по делу предприниматель Абай Жунусов рассказал, как его в 2019 году 165 дней незаконно удерживали в собственном доме и лишили возможности передвижения, а также как Гульмира Сатыбалды и ее подельники якобы лишили его компании.

Братья потерпевшего Касым и Алтай Жунусовы заявили, что были вынуждены переписать всё имущество на имя доверенных лиц Гульмиры Сатыбалды ради спасения своего брата.

Гульмира Сатыбалды также дала показание в суде и заявила, что не согласна с предъявленными обвинениями. Мади Батыршаев также не признал вину.

Потерпевшие братья предъявили иски на 11,5 млрд тенге.

Напомним, весной прошлого года экс-супруге бизнесмена Кайрата Сатыбалдыулы Гульмире Сатыбалды и ее подчиненным вынесли приговор по другому делу. Ее осудили на 7 лет по трем статьям. Вместе с ней также к 7 годам лишения свободы был осужден Мади Батыршаев.

Ее признали виновной в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных статьей 28 части 3 «Организация уголовного правонарушения», статьей 389 части 3 «Самоуправство, причинившее существенный вред правам или законным интересам граждан или организаций, совершенное с применением насилия или с угрозой его применения либо группой лиц по предварительному сговору», статьей 125 части 2 пункта 1, 8 «Похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений» УК РК.