Дело Гульмиры Сатыбалды: потерпевшие предъявили иски на 11,5 млрд тенге

В Алматы в ходе судебного процесса по делу Гульмиры Сатыбалды потерпевшие подали гражданский иск, требуя взыскания морального и материального ущерба, передает корреспондент агентства Kazinform.

Адвокат потерпевшего предпринимателя Абая Жунусова Рашид Тенизбаев сообщил, что подсудимые Гульмира Сатыбалды и Мади Батыршаев с июля 2019 по 2021 годы незаконно завладели долями Жунусова через доверенных, лояльных ей людей в компаниях.

Так, согласно его данным, незаконными действиями подсудимые Абаю Жунусову причинили материальный ущерб на общую сумму 2,6 млрд тенге. В иске указаны следующие оценки: 33% доля в ТОО «Baur Development Group», административные и производственные помещения, расположенные по улице Москвина, офисное помещение по проспекту Абая, 33,3% доля в ТОО «TM Engineering Group», автомобиль Toyota Land Cruiser 200, 100% доля в ТОО «Petrotel».

Также адвокат просит взыскать с подсудимых моральный вред в пользу Абая Жунусова в сумме 8,3 млрд тенге.

Кроме того, брат потерпевшего Касым Жунусов подал иск о взыскании материального ущерба в особо крупном размере на сумму 2,3 миллиона тенге. В указанную сумму входят автомобили марки Toyota Land Cruiser 200, ГАЗ 3302, мини-погрузчики колесные WT 830 и WeganGM 800D, Камаз 65115 и грузовик FotonBJ. Также он просит суд взыскать моральный ущерб в размере 100 миллионов тенге.

Ещё один брат Абая Жунусова, Алтай Жунусов, просит суд взыскать причинённый материальный ущерб в размере 109 миллионов тенге и моральный ущерб в размере 100 миллионов тенге.

Гульмира Сатыбалды и Мади Батыршаев не согласны с предъявленными исками.

Гульмира Сатыбалды обвиняется в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных статьями 126 части 3 пункта 3 УК РК (Незаконное лишение свободы), 194 части 4 пункта 2 УК РК (Вымогательство) и 389 части 4 УК РК (Самоуправство).

На скамье подсудимых вместе с ней также находится ее водитель и помощник Мади Батыршаев. Он обвиняется в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 126 части 3 пункта 3 УК РК (Незаконное лишение свободы).

Напомним, весной прошлого года экс-супруге бизнесмена Кайрата Сатыбалдыулы Гульмире Сатыбалды и ее подчиненным вынесли приговор по другому делу. Ее осудили на 7 лет по трем статьям.

Ее признали виновной в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных статьей 28 части 3 «Организация уголовного правонарушения», статьей 389 части 3 «Самоуправство, причинившее существенный вред правам или законным интересам граждан или организаций, совершенное с применением насилия или с угрозой его применения либо группой лиц по предварительному сговору», статьей 125 части 2 пункта 1, 8 «Похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений» УК РК.

Ранее Адвокаты Гульмиры Сатыбалды заявили отвод судье.

Напомним, весной прошлого года экс-супруге бизнесмена Кайрата Сатыбалдыулы Гульмире Сатыбалды и ее подчиненным вынесли приговор по другому делу. Ее осудили на 7 лет по трем статьям.