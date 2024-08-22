Адвокаты Гульмиры Сатыбалды заявили отвод судье

В Алматы в ходе судебного процесса по делу Гульмиры Сатыбалды сторона защиты заявила отвод судье Мартпеку Какимжанову, передает корреспондент агентства Kazinform.

В ходе судебного разбирательства защитником подсудимой Гульмиры Сатыбалды, адвокатом Даниловой, был заявлен отвод председательствующему по делу судье Какимжанову. Основанием послужило постановление, вынесенное судом 19 августа, об окончании судебного следствия.

Защита утверждает, что данное постановление лишило сторону подсудимых возможности представить дополнительные доказательства, что, по мнению защиты, свидетельствует о возможной заинтересованности судьи в исходе дела и создаёт обвинительный фон.

Адвокат потерпевшего Абая Жунусова Рашид Тенизбаев не согласился с позицией защиты. Он отметил, что судья Какимжанов обеспечивал по этому делу всестороннее объективное рассмотрение уголовного дела в ходе судебных разбирательств.

- Я не вижу оснований для того, чтобы судье был заявлен отвод. В ходе судебного следствия суд предоставил возможности как стороне защиты, так и стороне обвинения предоставить все свои доказательства, задавать вопросы свидетелям. Пресса всё это активно освещала. Процесс максимально открытый, обеспечивается всесторонняя объективность, - сказал Тенизбаев.

Судья Еркин Маишинов, исследовав доводы и выслушав мнение участников процесса, пришел к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения отвода.