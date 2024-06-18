Дело Гульмиры Сатыбалды: еще один брат потерпевшего выступил в суде

В Алматы продолжается суд по делу Гульмиры Сатыбалды. Сегодня показание дал еще один брат потерпевшего предпринимателя Абая Жунусова Касым Жунусов. Он рассказал, как его допрашивали на детекторе лжи и как ему пришлось отдать все свое имущество ради своего брата, передает корреспондент агентства Kazinform.

Касым Жунусов рассказал, что 13 февраля 2019 года ему позвонила офис-менеджер компании Baur Kazakhstan Индира Абдыраманова и сказала, что Гульмира Сатыбалды просит его срочно приехать в офис.

- Я быстро собрался и приехал в офис. Зашел в кабинет Гульмиры Сатыбалды и увидел несколько человек. Там за столом сидели брат Абай Жунусов, Айбатыр Жумагулов, Айгуль Мекешова, Бакыт Кабенов, Гани Бекбосынов (гендиректор Ария-Жаңа Астана), а Гульмира Сатыбалды стояла и сказала, чтобы я занял место рядом с Абаем. После этого Гульмира начала кричать, обвиняла моего брата в хищении 5 млрд тенге, говорила много таких слов, которые в жизни никогда не слышал, я был шокирован, а Абай сидел подавленный. Она сказала, что я и еще двое участников должны подтвердить то, что Абай похитил такую сумму из компании, а я не потерпел все это и сказал ей, что не могу подписать это, что Абай давно работает с ней и он не может похитить эти деньги. Тогда она приказала Мекешовой предоставить подтверждающие документы. Она просила дать ей два часа времени, но потом Мекешева сказала, что ей потребуется недельный срок. Тогда Гульмира разозлилась, угрожала, что прикажет бандитам побить Абая, - вспоминает Касым Жунусов.

Он отметил, что через некоторое время его с братьями отпустили, а Абая Жунусова повезли в его собственный дом в сопровождении Мади Батыршаева и других лиц.

- Утром следующего дня, то есть 15 февраля, мы вместе с братом и мамой поехали в дом Абая, но нас не впустили. Узнали, что можно зайти по разрешению Мади Батыршаева. Потом я поехал в офис, чтобы встретиться с Гульмирой. Она мне там сказала так: «если хотите освободить своего брата, продайте все свое имущество и сообщите об этом родственникам». Я оповестил всех, - отметил он.

Далее, по словам потерпевшего, с ним связался юрист компании Динмухамед Жумадилда и потребовал предоставить документы трех домов - его и братьев.

- На следующий день, к обеду, в мой дом приехал парень, он представился Валентином Казимировым, сказал, что хочет оценить мой дом. Он осмотрел все комнаты, сфотографировал дом и всю территорию, потом ничего не сказав, ушел. Я не успел расспросить у него детали. Затем после обеда приехала женщина и также начала снимать все комнаты. Я понял, что она тоже является оценщиком. Она тоже ничего не говорила и ушла, - добавил он.

18 февраля Касыму Жунусову позвонила Гульмира Сатыбалды и потребовала, чтобы он привез свой автомобиль Toyota Land Cruiser, но он отправил своего зятя и составил на него доверенность. Затем ближе к вечеру того дня ему позвонил юрист Жумадильда и пригласил в офис.

- Тогда он не впустил меня в свой кабинет, а повез в другой офис компании «Baur Developmment Group». Жумадильда потребовал, чтобы я дал расписку на то, что я свой автомобиль якобы продал компании за 22 миллиона тенге, а деньги получил наличными. Он сказал, что так требует Сатыбалды. Далее 19 февраля мне он позвонил и сказал, что мой дом оценен в 180 тысяч долларов. Тогда курс доллара был 376,6 тенге, кажется, если в тенге перевести, то это 68 миллионов тенге. Спустя несколько дней меня пригласили в нотариус по улице Жарокова, я со своей супругой поехал туда, а там нас встретили Жумадильда и Кабенов. Мы подписали договор купли-продажи. Туда приехал друг моего свата и принес деньги, он при мне передал деньги им. Тогда я спросил у Кабанова, кому эти деньги, а он ответил, что передаст Г. Сатыбалды, - уточнил он.

28 февраля потерпевшему позвонил главный инженер компании «Ария-Жаңа Астана» и сказал, что по требованию руководства он должен передать спецтехнику.

- Я сказал, что техника стоит в поселке Райымбек, а он оттуда забрал. Спустя два дня я и моя супруга поехали в нотариус и подписали доверенность, - заметил Касым Жунусов.

После того, как он передал все свое имущество, им разрешили войти в дом Абая Жунусова.

- 7 марта я, брат и мама поехали в дом Абая по адресу улице Кенесары хана. Там были незнакомые люди. Мой брат Алтай с ними переговорил, а они позвонили кому-то и потом запустили. Мы вошли в дом, увидели Абая. Он тогда сказал, что мы все равно ему не можем ничем помочь и просил никуда не обращаться, поскольку это напротив осложнит всю ситуацию. Затем мы уехали. Мама всю дорогу плакала, боялась, говорила, что он умрет там в таких условиях. Мне мама сказала, что не может сидеть сложа руки и хочет встретиться с мамой Кайрата Сатыбалды. В начале мы были против этой идеи, но потом согласились. Я ее отвез в офис мамы Сатыбалды, ждал в машине. Потом спустя час мама вышла и сказала, что она была хладнокровной, что ничего не обещала, что даст ответ в течение 7-10 дней. Потом мы ждали от нее ответа, но ничего не было, затем мама снова встретилась с ней, но ничего не произошло. Спустя несколько дней мой брат Алтай сказал, что Кайрат Сатыбалды хочет провести аудит во всех компаниях, - добавил Касым Жунусов.

Жунусов также рассказал, что его допрашивали на детекторе лжи.

- В мае мне позвонил некий Дмитрий и сказал, что я должен приехать в офис аудиторской компания Sigma, которая расположена по проспекту аль-Фараби. Я приехал в назначенное время, там я увидел брата Абая, но я его еле узнал, так как у него был уставший вид. Мы обнялись, поздоровались. Сказал Дмитрию, чтобы он отпустил Абая и повидался с матерью, так как она скучает, но Дмитрий замолчал. Затем Абай мне сказал, что его еще не отпустили, что его сопровождает люди Сатыбалды. Далее меня впустили в темную комнату. Мне надели шлем и обвесили проводами. Незнакомая женщина сказала, что я должен ответить на все вопросы. У меня все время спрашивали: есть ли у Абая за границей недвижимые имущества и счета. Я там просидел больше три часа. Потом я вышел и уехал, - сказал он.

Далее он рассказал, что на него было заведено несколько дел, но позже все они были прекращены за отсутствием состава преступления.

В Специализированном международном суде Алматы проходит главное судебное разбирательство по делу Гульмиры Сатыбалды. Ее обвиняют в незаконном лишении свободы, вымогательстве в особо крупном размере и самоуправстве. Также на скамье подсудимых находится ее помощник и водитель Мади Батыршаев, обвиняемый в незаконном лишении свободы.

Ранее в ходе судебного заседания потерпевший Абай Жунусов рассказал, как его в 2019 году 165 дней незаконно удерживали в собственном доме и лишили возможности передвижения, а также как Гульмира Сатыбалды и ее подельники якобы лишили его компании.

Кроме того, еще один потерпевший Алтай Жунусов, который является братом предпринимателя Абая Жунусова, рассказал, как он ради брата был вынужден переписать все имущество.

Сегодня адвокат Гульмиры Сатыбалды Асемгуль Даниалова выступила с заявлением. Она считает, что потерпевшей стороной искажаются факты по уголовному делу, что ее подзащитная никогда не отбирала предприятия и бизнес у Абая Жунусова и имущество его родственников.