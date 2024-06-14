Дело Гульмиры Сатыбалды: брат потерпевшего рассказал, как он отдал все свое имущество

В Алматы продолжается суд по делу Гульмиры Сатыбалды. Еще один потерпевший Алтай Жунусов, который является братом предпринимателя Абая Жунусова, рассказал, как он был вынужден переписать все имущество ради спасения своего родственника, передает корреспондент агентства Kazinform.

Алтай Жунусов рассказал, что в 2019 году 14 февраля ему стало известно о том, что его младшего брата Абая Жунусова принудительно из дома его матери забрали Гульмира Сатыбалды и ее помощники. Спустя несколько дней он узнал, что Абая Жунусова незаконно задержали и обвинили в хищении средств компании.

- После этого юрист АО «Baur Kazakhstan» Динмухамед Жумадилда позвонил мне и сказал, что Гульмира Сатыбалды требует, чтобы мы заложили свое имущество, если хотим, чтобы освободили брата. Мы с братьями посоветовались, потому что здесь речь шла не только о моем имуществе, но и брата и матери, это документы на дома и автомобили. Решили согласиться на условие, так как не знали, что ситуация так усугубится, - отметил он.

Далее Алтай Жунусов вместе с зятем в офисе компании встретились с Гульмирой Сатыбалды, чтобы узнать всю ситуацию. Но, по его словам, она не стала их слушать, а продолжала обвинять Абая Жунусова в хищении денег и требовала переписать все имущество.

- Мы думали, что она успокоится со временем, так как близко общались с ней более 20 лет. У нас были и дружеские, и родственные отношения, - добавил он.

Спустя несколько дней Алтаю Жунусову позвонил некий Казимиров (владелец ломбарда - прим. авт.) и попросил приехать в офис нотариуса, который находится по улице Жарокова в Алматы.

- Я приехал с семьей - женой и сыном, так как мой дом в микрорайоне Калкаман был зарегистрирован на имя моего сына. Ранее юрист компании Baur Kazakhstan сообщил, что мы должны сделать это ради свободы брата и все уже решено. Когда мы приехали к нотариусу, все уже было подготовлено. Ранее мой дом оценили в 100 миллионов тенге, но договор займа был составлен на 50 миллионов. Нам оставалось только поставить подпись. Затем Казимиров принес 50 миллионов наличными, пригласил президента Baur Kazakhstan Кабенова и передал ему деньги. Я лично не брал. Процесс прошел быстро. Я попросил его сделать расписку, что деньги ему были переданы. Он сказал, что отдаст деньги Гульмире Сатыбалды и дал расписку, - заявил Алтай Жунусов.

На вопрос прокурора, обращался ли он в правоохранительные органы после принудительной сделки, Алтай Жунусов ответил, что он и его братья не стали обращаться, так как имели родственные связи с этими людьми, были сваты долгие годы, были на многих семейных мероприятиях.

- Мы не думали, что будет такая ситуация. У нас не было неприязни к Гульмире Сатыбалды. Мы думали, что, если сделаем все, что она просит, то есть перепишем все наше имущество, то она выпустит нашего брата и все закончится быстро, но все начало набирать негативные обороты. Нас не запускали в дом брата, - отметил он.

Алтай Жунусов сообщил, что когда только запускали компанию Baur Kazakhstan, Гульмира Сатыбалды обратилась к нему с Касымом (старший брат - прим. ред.), и предложила вместе построить новую компанию, предлагала работать вместе. По его словам, компания с 2011 по 2019 год показывала хорошие результаты, была эффективной, поэтому все проблемы и долги появились не за один день.

Он также заявил, что угрозы со стороны Гульмиры Сатыбалды были настолько серьезными, что его брат подумывал о самоубийстве.

Кроме того, он, отвечая на вопросы, отметил, что дом был приобрел за собственные средства без помощи брата, затем он был оформлен на имя сына. По его словам, ему пришлось выкупать свой дом обратно у Казимирова за 109 миллионов тенге.

В Специализированном международном суде Алматы проходит главное судебное разбирательство по делу Гульмиры Сатыбалды. Ее обвиняют в незаконном лишении свободы, вымогательстве в особо крупном размере и самоуправстве. Также на скамье подсудимых находится ее помощник и водитель Мади Батыршаев. Его обвиняют в незаконном лишении свободы.

Ранее в ходе судебного заседания потерпевший рассказал, как его в 2019 году 165 дней незаконно удерживали в собственном доме и лишили возможности передвижения, а также как Гульмира Сатыбалды и ее подельники якобы лишили его компании.