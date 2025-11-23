РУ
телерадиокомплекс президента РК
    12:33, 23 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Грабители похитили коллекцию древних золотых монет из музея в Швейцарии

    Вслед за всемирно известным парижским Лувром жертвой грабителей стал Римский археологический музей в Лозанне (Швейцария), передает агентство Kazinform со ссылкой на Euronews.

    Грабители похитили коллекцию древних золотых монет из музея в Швейцарии
    Фото: tripadvisor.ru

    Власти Швейцарии разыскивают двух грабителей, которые напали на охранника в Римском археологическом музее в Лозанне, разбили витрину и похитили десятки выставленных там золотых монет.

    Городская полиция сообщила, что подозреваемые купили билеты и дождались, пока другие посетители уйдут, после чего незадолго до закрытия напали на охранника и разбили витрину.

    Денежная стоимость украденных монет не была сразу названа, но полиция заявила, что они имеют «археологическую ценность».

    Кража произошла в то время, когда цены на золото взлетели на мировых рынках, а громкое ограбление драгоценностей в Лувре в Париже показало уязвимость и недостатки в системе безопасности музеев.

    Чиновники сообщили, что охранник музея в Лозанне, 64-летний гражданин Швейцарии, был допрошен следователями и что в результате инцидента он не пострадал.

    Прокуроры штата начали расследование. Городские власти Лозанны подали судебный иск о нанесении ущерба музею, а региональное правительство, владелец золотых монет, также объявило о планах подать уголовное заявление.

    Напомним, ограбление Лувра произошло утром 19 октября. Грабители за семь минут похитили ювелирные украшения и драгоценности, которые оцениваются в 88 млн евро. Через неделю нескольких подозреваемых арестовали. После ограбления стало известно, что примерно в трети залов музея нет камер наблюдения, а имевшаяся сигнализация не сработала. Через месяц после ограбления двум бельгийцам снова удалось перехитрить службу безопасности Лувра.

    Нападение на Лувр совершили мелкие преступники из неблагополучных районов Парижа, а не профессиональные грабители. Об этом заявила прокурор города Лор Бекко.

    Ранее сообщалось, что Лувр установит 100 видеокамер до конца 2026 года.

    Теги:
    Похищение Музеи Швейцария Мировые новости
    Наталья Мосунова
    Наталья Мосунова
    Автор
