Грабители похитили коллекцию древних золотых монет из музея в Швейцарии

Власти Швейцарии разыскивают двух грабителей, которые напали на охранника в Римском археологическом музее в Лозанне, разбили витрину и похитили десятки выставленных там золотых монет.

Городская полиция сообщила, что подозреваемые купили билеты и дождались, пока другие посетители уйдут, после чего незадолго до закрытия напали на охранника и разбили витрину.

Денежная стоимость украденных монет не была сразу названа, но полиция заявила, что они имеют «археологическую ценность».

Кража произошла в то время, когда цены на золото взлетели на мировых рынках, а громкое ограбление драгоценностей в Лувре в Париже показало уязвимость и недостатки в системе безопасности музеев.

Чиновники сообщили, что охранник музея в Лозанне, 64-летний гражданин Швейцарии, был допрошен следователями и что в результате инцидента он не пострадал.

Прокуроры штата начали расследование. Городские власти Лозанны подали судебный иск о нанесении ущерба музею, а региональное правительство, владелец золотых монет, также объявило о планах подать уголовное заявление.

Напомним, ограбление Лувра произошло утром 19 октября. Грабители за семь минут похитили ювелирные украшения и драгоценности, которые оцениваются в 88 млн евро. Через неделю нескольких подозреваемых арестовали. После ограбления стало известно, что примерно в трети залов музея нет камер наблюдения, а имевшаяся сигнализация не сработала. Через месяц после ограбления двум бельгийцам снова удалось перехитрить службу безопасности Лувра.

Нападение на Лувр совершили мелкие преступники из неблагополучных районов Парижа, а не профессиональные грабители. Об этом заявила прокурор города Лор Бекко.

Ранее сообщалось, что Лувр установит 100 видеокамер до конца 2026 года.