    14:18, 24 Январь 2026 | GMT +5

    Госсоветник РК отметил исторический характер создания Конституционной комиссии

    Заместитель председателя Конституционной комиссии, Государственный советник Ерлан Карин поздравил участников с началом работы комиссии, отметив исторический характер события, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: Конституционный суд РК

    По его словам, Казахстан стоит на пороге масштабных изменений и коренного перелома, а народ страны делает шаг в новый этап национальной истории.

    — В такой решающий момент на нас возложена чрезвычайно важная миссия. Это — большая ответственность, — подчеркнул Ерлан Карин.

    Он добавил, что в зале собрались профессионалы различных сфер, опытные и известные граждане страны, и все они имеют общую цель.

    — Я уверен, что мы с честью справимся с этой исключительной миссией, — заключил заместитель председателя комиссии.

    Напомним, Президент Казахстана подписал указ о создании Конституционной комиссии.

    С положением о Комиссии по Конституционной реформе (Конституционной комиссии) и ее составом можно ознакомиться здесь.

