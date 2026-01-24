Госсоветник РК отметил исторический характер создания Конституционной комиссии

По его словам, Казахстан стоит на пороге масштабных изменений и коренного перелома, а народ страны делает шаг в новый этап национальной истории.

— В такой решающий момент на нас возложена чрезвычайно важная миссия. Это — большая ответственность, — подчеркнул Ерлан Карин.

Он добавил, что в зале собрались профессионалы различных сфер, опытные и известные граждане страны, и все они имеют общую цель.

— Я уверен, что мы с честью справимся с этой исключительной миссией, — заключил заместитель председателя комиссии.





Напомним, Президент Казахстана подписал указ о создании Конституционной комиссии.

С положением о Комиссии по Конституционной реформе (Конституционной комиссии) и ее составом можно ознакомиться здесь.