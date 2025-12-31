РУ
    12:24, 31 Декабрь 2025 | GMT +5

    Гололед на дорогах: МВД обратилось к казахстанцам

    Министерство внутренних дел обратилось к гражданам в связи с погодными условиями, передает агентство Kazinform.

    Астана, непогода, гололед, уборка улиц
    Фото: Агибай Аяпбергенов / Kazinform

    Рекомендуется: по возможности не выходить из дома без крайней необходимости; отложить любые дальние поездки; водителям строго соблюдать правила дорожного движения; выбирать безопасную скорость и избегать резких маневров; увеличивать дистанцию между транспортными средствами.

    — Неблагоприятные погодные условия значительно повышают риски на дорогах и в общественных местах. Мы настоятельно просим граждан проявить ответственность, соблюдать меры безопасности и следить за официальными сообщениями экстренных служб, — отметила старший инспектор по особым поручениям комитета административной полиции МВД Актоты Боранова.

    Напомним, что вчера дороги и тротуары Астаны стали скользкими, как каток. Образовавшийся слой льда затруднил привычный путь жителей столицы на работу и учебу. Как коммунальные службы устраняют последствия неблагоприятной погоды и в каком состоянии находятся столичные улицы — в фоторепортаже.

    Ранее в «КазАвтоЖол» рассказали о текущей ситуации на республиканских автодорогах и погодных условиях, которые ожидают водителей 31 декабря.

    Синоптики объявили штормовое предупреждение в 13 областях Казахстана на 31 декабря.

    Мы также писали о том, какая погода будет в городах Казахстана в новогоднюю ночь.

     

    Наталья Мосунова
