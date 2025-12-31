Гололед на дорогах: МВД обратилось к казахстанцам

Рекомендуется: по возможности не выходить из дома без крайней необходимости; отложить любые дальние поездки; водителям строго соблюдать правила дорожного движения; выбирать безопасную скорость и избегать резких маневров; увеличивать дистанцию между транспортными средствами.

— Неблагоприятные погодные условия значительно повышают риски на дорогах и в общественных местах. Мы настоятельно просим граждан проявить ответственность, соблюдать меры безопасности и следить за официальными сообщениями экстренных служб, — отметила старший инспектор по особым поручениям комитета административной полиции МВД Актоты Боранова.

Напомним, что вчера дороги и тротуары Астаны стали скользкими, как каток. Образовавшийся слой льда затруднил привычный путь жителей столицы на работу и учебу. Как коммунальные службы устраняют последствия неблагоприятной погоды и в каком состоянии находятся столичные улицы — в фоторепортаже.

