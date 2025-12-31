Снег, метели и сильный ветер: синоптики предупредили о непогоде 31 декабря в Казахстане

В Астане ожидаются ночью снег, днем осадки, временами сильные осадки (дождь, снег), а также низовая метель, туман и гололед. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный, днем с порывами до 15-20 м/с.

В Шымкенте ожидается ветер северо-западный с порывами до 15-20 м/с.

Ночью и утром на севере, юге области Абай ожидается туман. Ветер восточный, юго-восточный, на севере, юге, в центре области до 15-20 м/с.

Ночью на юге Акмолинской области ожидаются снег, днем - снег, на юге, востоке области осадки, временами сильные осадки (дождь, снег), а также метель, гололед. На западе, юге, востоке области ожидается туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный, на севере, юге, востоке области с порывами до 15-20 м/с.

На севере, западе Актюбинской области ожидается снег, гололед и низовая метель. На севере, востоке и юге области - туман. Ветер юго-восточный, южный, днем на севере, западе, в центре области с порывами до 15-20 м/с.

На юге, в горных районах Алматинской области ожидаются временами туман и гололед. Ветер юго-западный, на севере, юге, в горных районах области с порывами до 15-20, днем временами порывы будут достигать 25 м/с.

На западе, севере и юге Атырауской области ожидаются туман и гололед.

Ночью и утром на севере Восточно-Казахстанской области ожидается туман, ветер восточный, юго-восточный, на юге, юго-востоке, в центре области с порывами до 15-20 м/с.

Днем в горных районах Жамбылской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег). На севере, юге и в горных районах области - туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области до 15-20 м/с, с порывами до 25 м/с.

В Западно-Казахстанской области ожидаются снег, метель, днем на севере и востоке области ожидается сильный снег. На западе и юге области ожидаются туман, гололед. Ветер южный, юго-западный, на западе, севере, востоке области с порывами до 15-20 м/с.

На юге, востоке и западе Костанайской области ожидаются снег, метель и гололед.

На севере, юге и в центре Кызылординской области ожидаются туман, гололед.

На западе, севере и юге области Павлодарской области ожидаются осадки (дождь, снег), а также гололед. Ветер южный, ночью на севере области порывы до 15-20 м/с.

Ночью на севере, востоке Северо-Казахстанской области ожидаются небольшой снег, метель, гололед, днем на западе, севере, юге области - снег, метель. На западе, севере, юге области ожидается туман. Ветер юго-западный с переходом на юго-восточный ночью на севере, востоке, юге области 15-20, с порывами до 23-28 м/с.

На юге, в горных районах Туркестанской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег). На севере, юге, в горных районах области - туман. Ветер северо-западный, на севере, западе, в горных районах области до 15-20 м/с, на горных перевалах области с порывами до 23 м/с.

Ранее сообщалось, какая погода будет в городах Казахстана в новогоднюю ночь.