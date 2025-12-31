Обстановка на трассах Казахстана: прогноз погоды и ограничения на 31 декабря

Как сообщили в нацкомпании, 31 декабря ожидаются снег и местами осадки в виде дождя со снегом в нескольких регионах: Акмолинской, Северо-Казахстанской, Карагандинской, Актюбинской, Кызылординской, Западно-Казахстанской, Жамбылской, Алматинской, Атырауской, Костанайской, Туркестанской и Павлодарской областях, а также в областях Жетысу, Абай и Улытау. Для содержания дорог сегодня работают 411 единиц спецтехники.

В связи с этим водителей просят соблюдать скоростной режим и правила безопасности, а также учитывать ухудшение погодных условий на дорогах.

По состоянию на 10:30 часов 31 декабря сохраняются ограничения на двух республиканских автодорогах в двух областях:

В Западно-Казахстанской области на участке автодороги «Актобе — Уральск — граница РФ» км. 273-393 (уч. п.Барбастау — п.Жымпиты).

В области Жетысу на участке автодороги «Ушарал — Достык» км. 84-164 (уч. п. Коктума — ст. Достык).

Вместе с этим уже открыли движение для всех видов автотранспорта в Мангистауской области на участке автодороги республиканского значения «Доссор — Кульсары — Бейнеу — Сайутес — Шетпе — Жетыбай — Актау» км. 332-632 (уч. с. Бейнеу-с.Шетпе).

Напомним, синоптики объявили штормовое предупреждение в 13 областях Казахстана на 31 декабря.

Ранее мы писали о том, какая погода будет в городах Казахстана в новогоднюю ночь.