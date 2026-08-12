Главы всех семи партий Казахстана примут участие в заключительных теледебатах

Заключительные предвыборные теледебаты политических партий пройдут 19 августа на телеканале «24KZ». Об этом сообщила член Центральной избирательной комиссии Ляззат Суйндик, передает корреспондент агентства Kazinform.

По ее словам, участие в теледебатах подтвердили все семь зарегистрированных политических партий. Председатели партий примут участие в дебатах лично.

Площадкой для проведения заключительных дебатов определен телеканал «24KZ» АО «Агентство „Хабар“. Выбор площадки обусловлен ее техническими и организационными возможностями, а также широким информационным охватом.

Дебаты будут состоять из четырех раундов. В первом участники представят основные направления и приоритеты своих партий, во втором — зададут вопросы оппонентам. Третий раунд будет посвящен вопросам от зрителей, а в четвертом участники обратятся к избирателям.

Напомним, 1 июля Президент Казахстана назначил выборы в Курултай.

В ходе голосования казахстанцам предстоит избрать 145 депутатов Курултая, срок полномочий которых составит пять лет. Ранее ЦИК зарегистрировал партийные списки кандидатов в депутаты Курултая от семи политических партий. Конкурс составил почти четыре кандидата на место. 23 июля в 18:01 стартовала предвыборная агитационная кампания партий, все семь политических партий открыли предвыборные штабы.

Также ЦИК определил порядок партий в бюллетене и напомнил о важном запрете в день выборов.

12 августа в 20:00 на канале Jibek Joly состоятся первые командные телевизионные дебаты.