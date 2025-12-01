Глава ООН осудил нападение на людей в Сиднее
Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш решительно осудил «гнусное» нападение на еврейские семьи, собравшиеся в австралийском Сиднее, чтобы отпраздновать Хануку, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Организации Объединенных Наций.
— Мое сердце с еврейской общиной всего мира в этот первый день Хануки, праздника, в который отмечают чудо мира и света, побеждающего тьму, — написал он.
По сообщениям, двое вооруженных людей открыли огонь по участникам празднования Хануки на пляже Бонди в Сиднее. По меньшей мере 11 человек погибли. Двое из жертв были полицейскими. Власти страны заявляют, что нападение было террористическим актом. Один из нападавших был убит, а другой задержан.
Генеральный секретарь выразил солидарность с народом и правительством Австралии, а также с еврейской общиной в стране и во всем мире.
Он «безоговорочно осудил антисемитизм во всех его формах» и заявил, что нападения на религиозные общины и мирные собрания подрывают такие базовые ценности, как терпимость, мирное сосуществование и человеческое достоинство.
Когда произошел теракт, Генеральный секретарь находился в Эр-Рияде, Саудовская Аравия, где проходит Всемирный форум Альянса цивилизаций ООН.
Эта инициатива была создана 20 лет назад для содействия уважению и взаимопониманию между культурами и религиями.
Верховный представитель Альянса Мигель Анхель Моратинос заявил, что он «потрясен» нападением.
— Выражаю глубочайшие соболезнования семьям жертв и желаю скорейшего выздоровления пострадавшим, — написал он на платформе X.
Напоминм, нападение на пляже Бонди 14 декабря во время празднования еврейского праздника Ханука.
Полиция назвала нападение террористическим актом, направленным против еврейской общины.
В понедельник полиция сообщила, что нападение на участников празднования совершили 50-летний мужчина и его 24-летний сын. Старший из нападавших был убит на месте, а его сын в критическом состоянии был доставлен в больницу.
По последним данным, жертвами атаки стали 16 человек.
Это стало самым массовым убийством в Австралии со времен бойни в Порт-Артуре в 1996 году, когда одинокий стрелок застрелил 35 человек, что спровоцировало волну мер по контролю за оборотом оружия, включая запрет на штурмовые винтовки и дробовики.