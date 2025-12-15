РУ
    04:08, 15 Декабрь 2025 | GMT +5

    Отец и сын были исполнителями теракта в Сиднее

    Лицами, причастными к теракту в Сиднее, в результате которого погибли 16 человек и еще 40 получили ранения, оказались отец и сын, передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС.

    Фото: AP Photo/ Mark Baker

    Об этом сообщил комиссар полиции штата Новый Южный Уэльс Мал Лэньон на пресс-конференции.

    Как следует из материалов расследования, нападение на людей на пляже Бондай совершили двое жителей района Бонниригг, расположенного на юго-западе города. По данным полиции, во время задержания 24-летний подозреваемый получил тяжелые ранения, тогда как его 50-летний отец был ликвидирован. Пляж Бондай и прилегающие улицы Сиднея закрыли после теракта. Как отмечается, среди погибших есть граждане в возрасте от 10 до 87 лет, сообщается в заявлении ведомства

    Мал Лэньон подчеркнул, что на данный момент у следствия нет оснований полагать, что преступление было заранее спланировано.

    Он также отметил, что один из нападавших на протяжении около 10 лет имел официальную лицензию и на законных основаниях владел огнестрельным оружием.

    Ранее сообщалось о 12 погибших и 29 пострадавших в результате нападения, в числе раненых — двое сотрудников полиции. Всех пострадавших доставили в различные медицинские учреждения Сиднея, при этом состояние некоторых из них оценивается как тяжелое.

    Напомним, теракт произошел на пляже Bondi Beach во время мероприятия, приуроченного к началу иудейского праздника Ханука.

    Террористическую атаку в Австралии осудили Германия, страны Европейского союза, а также Турция.

