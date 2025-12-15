Германия, ЕС и Турция осудили террористическую атаку в Австралии

По словам канцлера Германии Фридриха Мерца, речь идет о «нападении наши общие ценности».

— Мы должны положить конец антисемитизму — здесь, в Германии, и во всем мире, — призвал он.

Нападение в Сиднее осудили и другие немецкие и европейские политики.

— Этот возмутительный акт насилия против еврейской общины должен быть однозначно осужден. Мои мысли с всеми пострадавшими, их семьями и первыми реагировавшими на инцидент, которые проявили мужество, — заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.

Она назвала Австралию «одним из ближайших друзей Европы», выразив солидарность с австралийским народом.

Глава Европарламента Роберта Метсола заявила, что сопереживает жертвам атаки и еврейской общине Австралии и за ее пределами.

— Я в ужасе от увиденных фотографий страшного нападения на множество людей на пляже Бонди в начале празднования Хануки в Сиднее, — написала она. — Этот свет (Хануки. — Ред.) не погаснет.

Как сообщает Anadolu Ajansı, Турция также решительно осудила террористический акт, совершенный во время празднования Хануки. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Турции.

В ведомстве выразили соболезнования семьям погибших и всему австралийскому народу, пожелав скорейшего выздоровления пострадавшим.

— Турция подтверждает свою принципиальную позицию, направленную против всех форм и проявлений терроризма и свою приверженность сотрудничеству в борьбе с этой глобальной угрозой, — подчеркнули в турецком дипведомстве.

В результате вооруженного нападения на пляже Бонди-бич в Сиднее погибли 12 человек, еще 29, включая двух сотрудников полиции, получили ранения.