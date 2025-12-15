Германия, ЕС и Турция осудили террористическую атаку в Австралии
Напомним, сегодня жертвами вооруженного нападения на пляже в Сиднее стали 12 человек, ситуацию прокомментировали власти нескольких стран, передает агентство Kazinform со ссылкой на DW.
По словам канцлера Германии Фридриха Мерца, речь идет о «нападении наши общие ценности».
— Мы должны положить конец антисемитизму — здесь, в Германии, и во всем мире, — призвал он.
Нападение в Сиднее осудили и другие немецкие и европейские политики.
— Этот возмутительный акт насилия против еврейской общины должен быть однозначно осужден. Мои мысли с всеми пострадавшими, их семьями и первыми реагировавшими на инцидент, которые проявили мужество, — заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.
Она назвала Австралию «одним из ближайших друзей Европы», выразив солидарность с австралийским народом.
Глава Европарламента Роберта Метсола заявила, что сопереживает жертвам атаки и еврейской общине Австралии и за ее пределами.
— Я в ужасе от увиденных фотографий страшного нападения на множество людей на пляже Бонди в начале празднования Хануки в Сиднее, — написала она. — Этот свет (Хануки. — Ред.) не погаснет.
Как сообщает Anadolu Ajansı, Турция также решительно осудила террористический акт, совершенный во время празднования Хануки. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Турции.
В ведомстве выразили соболезнования семьям погибших и всему австралийскому народу, пожелав скорейшего выздоровления пострадавшим.
— Турция подтверждает свою принципиальную позицию, направленную против всех форм и проявлений терроризма и свою приверженность сотрудничеству в борьбе с этой глобальной угрозой, — подчеркнули в турецком дипведомстве.
В результате вооруженного нападения на пляже Бонди-бич в Сиднее погибли 12 человек, еще 29, включая двух сотрудников полиции, получили ранения.