    20:35, 14 Декабрь 2025 | GMT +5

    Террористическая атака в Австралии: погибли 12 человек, 29 получили ранения

    В австралийском Сиднее продолжают выяснять обстоятельства теракта на Bondi Beach, который произошел во время мероприятия по случаю начала иудейского праздника Ханука, передает агентство Kazinform со ссылкой на Bild.

    29 человек получили ранения в результате террористической атаки в Австралии
    Кадр из видео

    Как сообщили в полиции, погибли 12 человек, включая одного из нападавших, еще 29 получили ранения. Среди пострадавших — двое полицейских. Раненых доставили в несколько больниц города, состояние части из них остается тяжелым.

    Среди погибших, в частности, оказался раввин Эли Шлангер — его смерть подтвердила движение «Хабад-Любавич», к которому он принадлежал. Австралийские власти официально квалифицировали случившееся как антисемитский террористический акт. Один из двух нападавших, по данным полиции, находится в критическом состоянии, второй погиб во время перестрелки.

    Следствие также проверяет версию о возможном участии третьего террориста.

    — Я не могу подтвердить наличие третьего нападавшего, но хочу убедиться, что мы перевернули каждый камень, — заявил комиссар полиции Нового Южного Уэльса Мал Лэньон.

    Телеканал ABC сообщил, что неподалеку от места теракта в автомобиле были обнаружены самодельные взрывные устройства. Их обезвредили и вывезли саперы в бронированной машине.

    — Антисемитский теракт в Сиднее во время Хануки оставляет меня в состоянии шока. Это атака на наши общие ценности. Этому антисемитизму необходимо положить конец в Германии и во всем мире, — написал в X канцлер Германии Фридрих Мерц.

    Теги:
    Теракт Терроризм Мировые новости Австралия
    Наталья Мосунова
