Террористическая атака в Австралии: погибли 12 человек, 29 получили ранения
В австралийском Сиднее продолжают выяснять обстоятельства теракта на Bondi Beach, который произошел во время мероприятия по случаю начала иудейского праздника Ханука, передает агентство Kazinform со ссылкой на Bild.
Как сообщили в полиции, погибли 12 человек, включая одного из нападавших, еще 29 получили ранения. Среди пострадавших — двое полицейских. Раненых доставили в несколько больниц города, состояние части из них остается тяжелым.
Среди погибших, в частности, оказался раввин Эли Шлангер — его смерть подтвердила движение «Хабад-Любавич», к которому он принадлежал. Австралийские власти официально квалифицировали случившееся как антисемитский террористический акт. Один из двух нападавших, по данным полиции, находится в критическом состоянии, второй погиб во время перестрелки.
Следствие также проверяет версию о возможном участии третьего террориста.
— Я не могу подтвердить наличие третьего нападавшего, но хочу убедиться, что мы перевернули каждый камень, — заявил комиссар полиции Нового Южного Уэльса Мал Лэньон.
Телеканал ABC сообщил, что неподалеку от места теракта в автомобиле были обнаружены самодельные взрывные устройства. Их обезвредили и вывезли саперы в бронированной машине.
— Антисемитский теракт в Сиднее во время Хануки оставляет меня в состоянии шока. Это атака на наши общие ценности. Этому антисемитизму необходимо положить конец в Германии и во всем мире, — написал в X канцлер Германии Фридрих Мерц.