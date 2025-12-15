Террористическая атака в Австралии: погибли 12 человек, 29 получили ранения

Как сообщили в полиции, погибли 12 человек, включая одного из нападавших, еще 29 получили ранения. Среди пострадавших — двое полицейских. Раненых доставили в несколько больниц города, состояние части из них остается тяжелым.

Среди погибших, в частности, оказался раввин Эли Шлангер — его смерть подтвердила движение «Хабад-Любавич», к которому он принадлежал. Австралийские власти официально квалифицировали случившееся как антисемитский террористический акт. Один из двух нападавших, по данным полиции, находится в критическом состоянии, второй погиб во время перестрелки.

Следствие также проверяет версию о возможном участии третьего террориста.

— Я не могу подтвердить наличие третьего нападавшего, но хочу убедиться, что мы перевернули каждый камень, — заявил комиссар полиции Нового Южного Уэльса Мал Лэньон.

Телеканал ABC сообщил, что неподалеку от места теракта в автомобиле были обнаружены самодельные взрывные устройства. Их обезвредили и вывезли саперы в бронированной машине.