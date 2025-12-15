Австралия намерена усилить контроль над оружием после теракта в Сиднее

В заявлении, сделанном после внеочередного совещанияв понедельник, премьер-министр Энтони Албаниз сказал, что к «первоочередным» задачам относятся борьба с оружием, изготовленным с помощью 3D-печати, ужесточение ограничений на количество огнестрельного оружия, которым может владеть человек, контроль за импортом оружия и оборудования, способного вмещать большое количество боеприпасов.

Премьер также заявил, что министрам полиции и генеральным прокурорам по всей стране была поставлена ​​задача разработать ряд мер, которые ограничили бы доступ австралийцев к огнестрельному оружию.

Они включают в себя требование, чтобы все владельцы лицензий были гражданами Австралии, более тщательные проверки биографических данных и более регулярные проверки после получения разрешения.

Правительство также рассматривают возможность ужесточения ограничений на количество оружия, которым может владеть человек, и введения дополнительных ограничений на виды оружия, которые разрешены к применению.

Премьер-министр и главы штатов договорились ускорить работу над национальным реестром огнестрельного оружия, которая ведется с конца 2023 года.

В 2014 году мировые лидеры, включая бывшего президента США Барака Обаму, высоко оценили строгие законы Австралии, назвав их образцом для своей страны, которая страдает от частых массовых расстрелов.

Однако сейчас эти законы находятся под пристальным вниманием из-за вопросов о неспособности предотвратить массовые убийства.

Сторонники контроля над оборотом оружия заявляют, что эта трагедия является «срочным напоминанием» о необходимости сохранять бдительность в отношении огнестрельного оружия.

Предложенные масштабные реформы являются ответом на нападение на пляже Бонди, которое произошло 14 декабря во время празднования еврейского праздника Ханука.

Полиция назвала нападение террористическим актом, направленным против еврейской общины.

В понедельник полиция сообщила, что нападение на участников празднования совершили 50-летний мужчина и его 24-летний сын. Старший из нападавших был убит на месте, а его сын в критическом состоянии был доставлен в больницу.

По последним данным, жертвами атаки стали 16 человек.

Это стало самым массовым убийством в Австралии со времен бойни в Порт-Артуре в 1996 году, когда одинокий стрелок застрелил 35 человек, что спровоцировало волну мер по контролю за оборотом оружия, включая запрет на штурмовые винтовки и дробовики.

Согласно результатам исследования, в Австралии сейчас на 800 000 единиц оружия больше, чем после программы выкупа оружия 1996 года, в рамках которой из обращения было изъято 650 000 единиц оружия.