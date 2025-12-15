01:23, 15 Декабрь 2025 | GMT +5
Число погибших в Сиднее увеличилось до 16
Местные власти уточнили, что в больницах находятся 40 человек, передает агентство Kazinform со ссылкой на ВВС.
Ранее сообщалось об 12 погибших и 29 раненых в результате нападения. Среди пострадавших — двое полицейских. Раненых доставили в несколько больниц города, состояние части из них остается тяжелым.
Напомним, сегодня в австралийском Сиднее был совершен теракт на Bondi Beach. Он произошел во время мероприятия по случаю начала иудейского праздника Ханука.
Германия, ЕС и Турция осудили террористическую атаку в Австралии.