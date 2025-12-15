РУ
телерадиокомплекс президента РК
    01:23, 15 Декабрь 2025

    Число погибших в Сиднее увеличилось до 16

    Местные власти уточнили, что в больницах находятся 40 человек, передает агентство Kazinform со ссылкой на ВВС.

    Фото: freepik

    Ранее сообщалось об 12 погибших и 29 раненых в результате нападения. Среди пострадавших — двое полицейских. Раненых доставили в несколько больниц города, состояние части из них остается тяжелым.

    Напомним, сегодня в австралийском Сиднее был совершен теракт на Bondi Beach. Он произошел во время мероприятия по случаю начала иудейского праздника Ханука.

    Германия, ЕС и Турция осудили террористическую атаку в Австралии.

    Наталья Мосунова
