Число погибших в Сиднее увеличилось до 16

Ранее сообщалось об 12 погибших и 29 раненых в результате нападения. Среди пострадавших — двое полицейских. Раненых доставили в несколько больниц города, состояние части из них остается тяжелым.

Напомним, сегодня в австралийском Сиднее был совершен теракт на Bondi Beach. Он произошел во время мероприятия по случаю начала иудейского праздника Ханука.

Германия, ЕС и Турция осудили террористическую атаку в Австралии.