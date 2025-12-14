Стрельба произошла на пляже в Сиднее во время празднования Хануки

Австралийские СМИ сообщают как минимум о 10 погибших и 60 раненых в результате теракта в Сиднее.



По меньшей мере 10 человек погибли, еще 60 получили ранения на пляже Бонди-Бич в Сиднее, пишет местное издание The Sydney Morning Herald. Официально эта информация пока что не подтверждена.



По словам очевидцев, двое мужчин в черной одежде открыли стрельбу на пляже во время праздника, посвященного еврейскому празднику Ханука. Всего прозвучало не менее 50 выстрелов. В празднике, как отмечается, участвовало около двух тысяч человек.

Судя по видеозаписям, одного из стрелков смог обезоружить местный житель, который подкрался к нему со спины. По предварительной информации, одного нападавшего полицейские застрелили во время перестрелки, второго — ранили и задержали.

