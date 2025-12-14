Два студента погибли при стрельбе в одном из старейших университетов США

Как отмечает издание, стрелявшего задержать пока не удалось.

Стрельба произошла в аудитории на первом этаже инженерного и физического факультетов одного из наиболее престижных частных университетов США, который входит в Лигу плюща. В здании днем должны были состояться экзамены.

Один из студентов рассказал местному телеканалу WJAR, что два часа прятался под партой, дожидаясь, пока полиция закончит операцию.

Президент США Дональд Трамп заявил, что был проинформирован о стрельбе.

— Какое ужасное событие. Все, что мы можем сделать сейчас, это молиться за жертв. Это позор, — сказал Трамп журналистам.

Федеральные правоохранительные органы, включая ФБР, оказывают помощь местным правоохранительным органам.

— Виновный все еще на свободе, — заявил журналистам мэр Провиденса Бретт Смайли журналистам.

Издание пишет, что число жертв может возрасти.

Заместитель начальника полиции Тимоти О’Хара сказал, что личность подозреваемого еще не установлена. Полиция при этом считает, что подозреваемому около 30 лет — он попал на записи камер наблюдений, когда выходил из здания.

Изначально университет сообщил о задержании подозреваемого, однако позднее эта информация была уточнена. В обновленном заявлении отмечается, что полиция никого не задержала и продолжает поиски возможного стрелка или стрелков.

По данным властей, стрелок скрылся пешком после стрельбы по студентам в инженерном корпусе университета, где в это время проходили экзамены. Оружие не найдено.

Поиски подозреваемого затруднены отчасти из-за того, что центр Провиденса был переполнен покупателями в предпраздничные дни и тысячами людей, посещающих концерты, отмечает Reuters, ссылаясь на местные СМИ.