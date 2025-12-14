РУ
    03:57, 14 Декабрь 2025 | GMT +5

    Неизвестный открыл стрельбу в одном из университетов США

    Администрация Брауновского университета проинформировала студентов о стрельбе на территории кампуса, передает агентство Kazinform со ссылкой на ABC.

    Неизвестный открыл стрельбу в университете США
    Фото: Getty Images

    Экстренное уведомление было распространено около 16:20 по местному времени.

    В сообщении уточнялось, что инцидент произошел вблизи здания инженерного факультета Баруса и Холли. Студентам и сотрудникам рекомендовали немедленно укрыться: закрыть и запереть двери, отключить звук мобильных устройств и оставаться в безопасном месте до получения новых указаний.

    Изначально университет сообщил о задержании подозреваемого, однако позднее эта информация была уточнена. В обновленном заявлении отмечается, что полиция никого не задержала и продолжает поиски возможного стрелка или стрелков.

    Данных о пострадавших на данный момент нет, их состояние остается неизвестным.

    Напомним, два человека погибли и шестеро получили ранения в результате стрельбы на территории кампуса Университета штата Флориды в городе Таллахасси. Полиция сообщила, что стрелком оказался учащийся университета 20-летний Феникс Икнер, сын заместителя шерифа округа Леон Джессики Икнер, который имел доступ к огнестрельному оружию своей матери. На месте преступления были обнаружены пистолет и дробовик.

