Неизвестный открыл стрельбу в одном из университетов США

Экстренное уведомление было распространено около 16:20 по местному времени.

В сообщении уточнялось, что инцидент произошел вблизи здания инженерного факультета Баруса и Холли. Студентам и сотрудникам рекомендовали немедленно укрыться: закрыть и запереть двери, отключить звук мобильных устройств и оставаться в безопасном месте до получения новых указаний.

Изначально университет сообщил о задержании подозреваемого, однако позднее эта информация была уточнена. В обновленном заявлении отмечается, что полиция никого не задержала и продолжает поиски возможного стрелка или стрелков.

Данных о пострадавших на данный момент нет, их состояние остается неизвестным.

