Президент Казахстана высоко оценил темпы развития Кызылорды

— Кызылорда развивается во всех направлениях: культурном, экономическом и инфраструктурном. Это регион с богатой историей и одновременно с большим потенциалом для будущего, — отметил Токаев.

Отметим, что в Кызылорде с участием Главы государства Касым-Жомарта Токаева проходит пятое заседание Национального курултая. В обсуждении принимают участие известные государственные и общественные деятели, представители политических партий, неправительственного сектора, бизнес-сообщества, экспертного сообщества и общественных советов регионов.

Ранее Государственный советник Ерлан Карин озвучил основные итоги курултая, прошедшего в Бурабае.

