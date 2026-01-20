РУ
    12:05, 20 Январь 2026 | GMT +5

    Президент Казахстана высоко оценил темпы развития Кызылорды

    Президент Касым-Жомарт Токаев выступает на заседании V Национального курултая в Кызылорде, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Глава государства высоко оценил темпы развития Кызылорды
    Фото: Нұрболат Нұржаубай

    — Кызылорда развивается во всех направлениях: культурном, экономическом и инфраструктурном. Это регион с богатой историей и одновременно с большим потенциалом для будущего, — отметил Токаев.

    Отметим, что в Кызылорде с участием Главы государства Касым-Жомарта Токаева проходит пятое заседание Национального курултая. В обсуждении принимают участие известные государственные и общественные деятели, представители политических партий, неправительственного сектора, бизнес-сообщества, экспертного сообщества и общественных советов регионов.

    Ранее Государственный советник Ерлан Карин озвучил основные итоги курултая, прошедшего в Бурабае.

    Текстовая трансляция будет доступна на сайте и Telegram-канале Kazinform.

