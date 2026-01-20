РУ
    11:34, 20 Январь 2026 | GMT +5

    По итогам Курултая в Бурабае принято 6 законов и начата работа над 10 законопроектами — Ерлан Карин

    В ходе V Национального курултая, проходящего в Кызылорде, Государственный советник Ерлан Карин остановился на ключевых итогах Курултая, состоявшегося в Бурабае, передает Kazinform.

    Фото: Kazinform

    — После четвертого заседания Национального курултая в Бурабае в целях исполнения поручений Главы государства был утвержден специальный план из 53 пунктов. В соответствии с этим планом велась работа по нескольким направлениям. В частности, при поддержке депутатов Парламента в прошлом году было принято шесть законов, — отметил он.

    Государственный советник напомнил, что данные законы были направлены на обеспечение безопасности детей, ограничение распространения противоправного контента, систематизацию наименования объектов частной собственности, введение запрета на ношение одежды, скрывающей лицо, в общественных местах, а также регулирование сферы археологии.

    — Кроме того, за этот период в работу были приняты еще 10 законопроектов, — добавил Ерлан Карин.

    Напомним, сегодня на Национальном Курултае выступит Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Глава государства обозначит основные направления дальнейшего развития страны.

    Текстовая трансляция будет доступна на сайте и Telegram-канале Kazinform.

    Нағашыбек Алдан
    Нағашыбек Алдан
    Автор
