По итогам Курултая в Бурабае принято 6 законов и начата работа над 10 законопроектами — Ерлан Карин

— После четвертого заседания Национального курултая в Бурабае в целях исполнения поручений Главы государства был утвержден специальный план из 53 пунктов. В соответствии с этим планом велась работа по нескольким направлениям. В частности, при поддержке депутатов Парламента в прошлом году было принято шесть законов, — отметил он.

Государственный советник напомнил, что данные законы были направлены на обеспечение безопасности детей, ограничение распространения противоправного контента, систематизацию наименования объектов частной собственности, введение запрета на ношение одежды, скрывающей лицо, в общественных местах, а также регулирование сферы археологии.

— Кроме того, за этот период в работу были приняты еще 10 законопроектов, — добавил Ерлан Карин.

Напомним, сегодня на Национальном Курултае выступит Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Глава государства обозначит основные направления дальнейшего развития страны.

Текстовая трансляция будет доступна на сайте и Telegram-канале Kazinform.