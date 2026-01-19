Токаев: В Казахстане формируется качественно новая политическая модель

Касым-Жомарт Токаев отметил, что внимательно следит за общественными дискуссиями, развернувшимися после его сентябрьского Послания народу страны.

Глава государства детально рассматривает все результаты обсуждений, экспертные заключения, проекты предлагаемых поправок, а также многочисленные предложения граждан по конституционной реформе.

Говоря о значении и содержании реформирования политической системы, Президент подчеркнул, что предстоит глубокая реконструкция институциональной основы и системное переформатирование законодательной ветви власти.

— Завтра на заседании Национального курултая я представлю свои конкретные идеи по этому вопросу. Фактически в стране формируется качественно новая политическая модель. Реализация парламентской реформы потребует пересмотра сразу несколько разделов Конституции. Поэтому с учетом изменений, внесенных ранее в наш Основной закон, проект поправок, который предлагает Рабочая группа, позволяет заявить о рассмотрении по сути новой Конституции Казахстана, — сказал Глава государства.

Ранее, в начале мероприятия, Государственный советник Ерлан Карин проинформировал Президента о деятельности рабочей группы, отметив значительный объем предлагаемых конституционных изменений по трансформации Парламента.

Помощник Президента по правовым вопросам Ержан Жиенбаев рассказал о ключевых подходах к конституционной реформе, выработанных членами рабочей группой на основе предложений граждан.

Директор Института парламентаризма Наталья Пан сообщила, что свои инициативы по конституционной реформе направили все семь политических партий, десятки неправительственных организаций, бизнес-структуры, а также ученые-правоведы и эксперты.