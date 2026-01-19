Все партии и десятки НПО подключились к обсуждению конституционных изменений в РК

Как отметила Наталья Пан, в течение нескольких месяцев свои инициативы по конституционной реформе направили все семь политических партий, десятки неправительственных организаций, бизнес-структуры, а также ученые-правоведы и эксперты.

Наряду с предложениями по Парламентской реформе в рабочую группу поступило порядка 1,6 тысячи обращений граждан, касающихся общего конституционного устройства, совершенствования политических и общественных институтов.

Руководитель фракции партии Amanat в Мажилисе Парламента Елнур Бейсенбаев, лидер партии «Ақ жол» Азат Перуашев и руководитель фракции Общенациональной социал-демократической партии Асхат Рахимжанов в своих выступлениях подчеркнули масштабность предстоящих конституционных изменений в рамках Парламентской реформы

По их словам, на рабочих встречах депутатов в регионах граждане проявляли живой интерес к предстоящей политической реформе.

Ранее, в начале мероприятия, Государственный советник Ерлан Карин проинформировал Президента о деятельности рабочей группы, отметив значительный объем предлагаемых конституционных изменений по трансформации Парламента.

Помощник Президента по правовым вопросам Ержан Жиенбаев рассказал о ключевых подходах к конституционной реформе, выработанных членами рабочей группой на основе предложений граждан.

Со своими идеями и предложениями также выступили председатель Комитета по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам Сената Парламента Нурлан Бекназаров, депутаты Мажилиса Парламента Унзила Шапак, Марат Башимов, Никита Шаталов, политолог Бурихан Нурмухамедов.