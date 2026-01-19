РУ
    12:31, 19 Январь 2026 | GMT +5

    Глава государства обсудил с рабочей группой ключевые подходы к конституционной реформе

    В Астане состоялось заседание рабочей группы по Парламентской реформе с участием Глава государства Касым-Жомарта Токаева, передает Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Фото: Акорда

    В начале мероприятия Государственный советник Ерлан Карин проинформировал Президента о деятельности рабочей группы, отметив значительный объем предлагаемых конституционных изменений по трансформации Парламента.

    Госсоветник представил общее видение членов рабочей группы, подчеркнув, что преобразования будут содействовать модернизации политической системы в соответствии с требованиями времени.

    Помощник Президента по правовым вопросам Ержан Жиенбаев рассказал о ключевых подходах к конституционной реформе, выработанных членами рабочей группой на основе предложений граждан.

    В частности, с октября прошлого года на заседаниях был рассмотрен весь спектр вопросов деятельности нового однопалатного Парламента, в том числе его численность, сроки полномочий, порядок избрания, механизмы законотворчества, а также взаимодействие с другими институтами власти.

    Конституция Президент Казахстана НПО Парламент Политические партии Реформы Токаева
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
