Глава государства обсудил с рабочей группой ключевые подходы к конституционной реформе

В начале мероприятия Государственный советник Ерлан Карин проинформировал Президента о деятельности рабочей группы, отметив значительный объем предлагаемых конституционных изменений по трансформации Парламента.

Госсоветник представил общее видение членов рабочей группы, подчеркнув, что преобразования будут содействовать модернизации политической системы в соответствии с требованиями времени.

Помощник Президента по правовым вопросам Ержан Жиенбаев рассказал о ключевых подходах к конституционной реформе, выработанных членами рабочей группой на основе предложений граждан.

В частности, с октября прошлого года на заседаниях был рассмотрен весь спектр вопросов деятельности нового однопалатного Парламента, в том числе его численность, сроки полномочий, порядок избрания, механизмы законотворчества, а также взаимодействие с другими институтами власти.