11:08, 20 Январь 2026 | GMT +5
В Кызылорде начался V Национальный курултай с участием Президента Казахстана
В Кызылорде проходит второй день V Национального курултая, в рамках которого эксперты и общественные деятели обсуждают ключевые направления развития Казахстана, передает корреспондент агентства Kazinform.
Первый день двухдневного форума прошел в формате заседаний четырех панельных секций. Участники обсудили широкий круг вопросов, от социально-культурного развития до науки и образования.
Сегодня на Национальном Курултае выступит Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Глава государства обозначит основные направления дальнейшего развития страны.
Текстовая трансляция будет доступна на сайте и Telegram-канале Kazinform.
