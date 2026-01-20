В Кызылорде начался V Национальный курултай с участием Президента Казахстана

Первый день двухдневного форума прошел в формате заседаний четырех панельных секций. Участники обсудили широкий круг вопросов, от социально-культурного развития до науки и образования.



Сегодня на Национальном Курултае выступит Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Глава государства обозначит основные направления дальнейшего развития страны.



Текстовая трансляция будет доступна на сайте и Telegram-канале Kazinform.



О том, как реализуются поручения Президента Казахстана, озвученные на Национальном курултае, читайте в материале по ссылке.