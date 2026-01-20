РУ
    11:08, 20 Январь 2026 | GMT +5

    В Кызылорде начался V Национальный курултай с участием Президента Казахстана

    В Кызылорде проходит второй день V Национального курултая, в рамках которого эксперты и общественные деятели обсуждают ключевые направления развития Казахстана, передает корреспондент агентства Kazinform.

    В Кызылорде под председательством Главы государства Касым-Жомарта Токаева началось V заседание Национального курултая
    Фото: Акорда

    Первый день двухдневного форума прошел в формате заседаний четырех панельных секций. Участники обсудили широкий круг вопросов, от социально-культурного развития до науки и образования.

    Сегодня на Национальном Курултае выступит Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Глава государства обозначит основные направления дальнейшего развития страны.

    Текстовая трансляция будет доступна на сайте и Telegram-канале Kazinform.

    О том, как реализуются поручения Президента Казахстана, озвученные на Национальном курултае, читайте в материале по ссылке.

    Карина Кущанова
