    10:44, 19 Январь 2026 | GMT +5

    В Кызылорде начался V Национальный курултай

    Сегодня в Кызылорде стартовал V Национальный курултай, где эксперты и общественные деятели обсудят ключевые направления развития Казахстана, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Национальный курултай начался в Кызылорде
    Фото: Нұрболат Нұржаубай

    Первый день двухдневного форума проходит в формате заседаний четырех панельных секций. Участники обсуждают широкий круг вопросов, от социально-культурного развития до науки и образования.

    Национальный курултай начался в Кызылорде
    Фото: Нұрболат Нұржаубай

    Секцию по социально-культурному развитию возглавила заместитель Премьер-министра — министр культуры и информации Аида Балаева, а секцию по образованию и науке — министр науки и высшего образования Саясат Нурбек.

    Во второй половине дня участники форума сосредоточатся на обсуждении вопросов гражданского общества и экономического развития, которые напрямую влияют на будущее страны.

    На курултае будут обсуждены самые актуальные и стратегически важные вопросы, которые определят дальнейший путь развития Казахстана.

    Национальный курултай начался в Кызылорде
    Фото: Нұрболат Нұржаубай

    Кроме заседаний, члены Национального курултая в этот день посетят ряд объектов в областном центре, чтобы ознакомиться с реализуемыми проектами и текущей инфраструктурой региона.

    Напомним, что в преддверии нынешнего форума мы рассказывали об исторических предшественниках Национального курултая — важных заседаниях, на которых принимались судьбоносные решения для становления казахского государства.

    Кроме того, мы писали о том, что Президент Казахстана в ходе Национального курултая поделится своим видением будущего страны и стратегическими приоритетами, которые определят путь развития государства в ближайшие годы.

    Курултай Кызылорда Видео Национальный курултай
    Айгуль Эсеналиева
