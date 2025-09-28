РУ
    Где смотреть матч «Кайрат» — «Реал Мадрид»

    Матч второго тура Лиги чемпионов УЕФА между алматинским «Кайратом» и мадридским «Реалом» покажут два казахстанских телеканала, передает корреспондент агентства Kazinform.

    матч «Кайрат» — «Реал Мадрид»
    Коллаж: Kazinform

    Встреча пройдет 30 сентября на Центральном стадионе Алматы и начнется в 21:45. Прямая трансляция будет доступна на телеканалах «Qazaqstan» и «Qazsport».

    В первом туре «Кайрат» на выезде уступил португальскому «Спортингу» (1:4), 

    В дальнейшем алматинскому клубу предстоят встречи с «Интером» (Италия), «Арсеналом» (Англия), «Брюгге» (Бельгия), «Олимпиакосом» (Греция), «Пафосом» (Кипр) и «Копенгагеном» (Дания).

    В групповом этапе участвуют 36 команд. Турнир стартовал 16 сентября, а заключительный — восьмой тур — пройдёт 28 января 2026 года. Стадия плей-офф начнётся 16–18 февраля: 1/8 финала запланирована на 10–11 марта, четвертьфиналы — на 7–8 апреля, полуфиналы — на 28–29 апреля. Финал состоится 30 мая.

    Согласно регламенту, клубы, занявшие 1–8 места, напрямую выходят в 1/8 финала. Команды с 9-го по 24-е места сыграют стыковые матчи 1/16 финала. Остальные завершают выступление в еврокубке.

    Ранее эксперты озвучили наиболее вероятный исход матча. Мадридский «Реал» опубликовал заявку на матч второго тура общего этапа Лиги чемпионов против алматинского «Кайрата».

