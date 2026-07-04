Где и почем продают мясо сайгака в Казахстане

Где сегодня можно купить мясо сайгака и тушенку из него, сколько они стоят и действительно ли их сложно найти? Корреспондент агентства Kazinform изучил предложения частных продавцов, магазинов, производителей и маркетплейсов, а также официальную информацию государственных органов.

Что предлагают частные компании

Большое разнообразие продуктов из мясо сайгака предлагает сайт OLX. Чаше всего встречаются предложения из Алматы и Астаны. К примеру, в Алматы вы можете приобрести по объявлению колбаски гриль, купаты и даже шашлык из мяса сайги. Стоимость такого деликатеса 5500 тенге за килограмм. Если будете приобретать от 10 килограмм, то стоимость снизят до пяти тысяч тенге.

Очень легко найти на сайте и обычное мясо сайги в Алматы. Стоимость его варьируется от 2300 до 2650 тенге за килограмм. Но в большинстве случаев продажа осуществляется тушами — от восьми до 25 килограммов. Продавцы отмечают: есть ветеринарный сертификат и накладная, а само мясо находится в глубокой заморозке. Покупателям даже предлагается доставка. У некоторых продавцов она входит в стоимость, у других — оплачивается отдельно.

— Халяльный забой. Без постороннего запаха. Подходит для шашлыка, куырдака, жарки, тушения и других мясных блюд, — говорится в объявлении.

В Шымкенте, согласно сайту, мясо сайги продается по две тысячи тенге. В Большом Чагане Западно-Казахстанской области — по 1600 тенге за килограмм. В Астане — 2800 тг за килограмм. При этом расценки зависят от количество приобретаемого: приобретая 10 кг, вы заплатите по 2800 тенге, за 30 кг — по 2600 тенге, за 50 кг — по 2400 тенге, за 70 кг — по 2200 тенге.

В Экибастузе мясо сайги через сайт также есть в продаже на заказ. Стоимость варьируется от 2900 тенге за килограмм.

В Акмолинской области посредством сайта можно приобрести мясо сайги в поселке Сабынды Коргалжынского района. Продажа осуществляется тушами по 1800 тенге за килограмм. Как признался в разговоре продавец, на сегодняшний день осталось около 25 килограммов.

В Астане можно встретить среди объявлений и предложение купить натуральное готовое тушеное мясо сайгака в замороженном виде — от четырех тысяч тенге. Блюдо полностью готово к употреблению.

— Мясо сайгака ценится за высокое содержание белка, низкое содержание жира и холестерина, богатый состав железа, цинка и витаминов группы B, хорошую усвояемость и насыщенный вкус и аромат натуральной дичи. Подходит для приготовления вторых блюд, супов, каш и гарниров, — отмечает автор объявления.

В Алматы натуральная тушенка из сайгака стоит по объявлениям 2200 тенге. При этом продавец утверждает, что имеется сертификат, а мясо чистое, без посторонних запахов.

— Вкус сладковатый, напоминает телятину. Попробовав раз, не сможете остановиться. Легкое решение для быстрого ужина или похода. Также берем заказы на приготовление консерв, каш, — говорится в объявлении.

В селе Станционное Костанайской области предлагают тушенку из сайги за 1800 тенге.

Кроме того, в Астане, согласно объявлениям, домашнюю тушенку из мяса сайги (а также косули, лося, марала, сурка, кабана и т. д.) продают за 3500 тенге. Только на сегодняшний день именно сайги в наличии нет.

Продажи в магазинах и на рынках

В открытой розничной продаже Шымкента, на рынках и площадках объявлений о реализации мяса сайгака нет. Жители города могут заказать тушенку из сайги только через маркетплейсы с доставкой из других городов: в местных супермаркетах и магазинах ее также не найти. Продавцы объясняют: сомнительное лакомство не пользуется спросом у населения, шымкентцы предпочитают проверенную альтернативу в виде тушенки из конины и говядины. Похожие ситуации складываются в ряде городов страны.

Единственное предложение по мясу сайги в Шымкенте — оптовый склад на окраине города, где мясо продают только целыми тушами от 10 до 30 кг. Выходит около 2200 тенге за килограмм.

В Кызылорде можно встретить в продаже мясо сайги в вакуумных пакетах — по 2200 тенге. Аналогичная цена на мясо сайги и в Астане. По той же цене его можно приобрести в Туркестане, но лишь осенью и зимой, после забоев. Пока в наличии мяса нет.

В Аркалыке мясо сайги продается по 2000 тенге за килограмм, но в наличии его на сегодняшний день также нет.

Инфографика: Kazinform

Тушенка от производителей

В Казахстане есть несколько заводов, которые официально производят тушенку из сайги. Вот ее-то вы можете найти практически во всех регионах страны. Стоимость в среднем будет варьироваться от 1100 до 1300 тенге за банку.

Так, на сегодняшний день такую тушенку производит ТОО «Кублей» из Уральска. Банки в 325 гр поставляются во все регионы страны. Приобрести тушенку вы можете в обычном супермаркете. Как признались сами сотрудники компании, буквально на днях по акции с завода банка тушенки будет стоить всего 900 тенге. А это значит что при максимально разрешенной накрутке в 15% на полках магазинов она может появиться за 1035 тенге.

По старой цене пока в Костанае тушенку из сайги обозначенного производителя можно найти за 1245 тенге, в Актобе — 1249 тенге. В Петропавловске — от 1100 до 1350 тенге за банку.

В прошлом году в Кокшетау изготовлением тушенки из сайги занималось ТОО «Бижан». На предприятии признаются: сейчас подобную тушенку они уже не производят, но в некоторых магазинах еще есть прошлогодние остатки. Стоимость такой банки тушенки — 1150 тенге.

Официальные данные

Напомним, не так давно в Министерстве сельского хозяйства сообщили о небольшом спросе на мясо сайгаков, из-за чего на перерабатывающих предприятиях скопились запасы продукции. При этом рекомендованная цена на мясо сайгаков не изменилась. Также прежним остается перечень мясокомбинатов, рекомендованных для переработки продукции.

Кстати, рекомендованную цену на мясо сайгака озвучивали еще в 2025 году — она составила 1600 тенге за килограмм. Тогда же было озвучено, где можно найти мясо сайгака. Как оказалось, на прилавках казахстанских базаров его нет. Как сообщили в пресс-службе Министерства торговли и интеграции РК, по данным региональных департаментов, его реализация в розницу не ведется. В большинстве случаев фермеры сдают мясо на переработку в цеха. Среди предприятий, выпускающих консервы из мяса сайгаков, — ТОО «Кублей», ТОО «Торгай ет» и ТОО «Улы дала К».

Мы обратились к профильным ведомствам еще раз. По данным пресс-службы Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан, к регионам, в которых не реализуют ни мясо сайгака, ни консервы, относятся СКО, Абай, Туркестан, Кызылординская область, Жетысу, Алматы, Шымкент, Жамбыл, Караганды, Павлодар, Мангистау, Астана, Алматинская и Актюбинская области. Тушенка из мяса сайгака реализуется в нескольких регионах. В Костанайской области она продается в городе Аркалыке по 1200 тенге за банку — ТОО «Торгай Ет». В ЗКО тушенка по 808 тенге реализуется в супермаркете «Пешеход», в Социальном супермаркете и ТД «Аяжан» Уральска.

На сегодняшний день мясо сайгака реализуется на складе «Большая семья» в Жезказгане области Улытау по 1700 тг/кг и ТОО «Астана Агропродукт» в Коргалжынском районе Акмолинской области — по 1800 тг/кг.

Но это только официальные данные. Как мы видим, картина, судя по объявлениям в соцсетях и на сайтах, весьма отличается.

Сайга на маркетплейсах

Ну и в конце концов, желающие отведать мясо сайгака казахстанцы могут заказать баночку тушенки того же ТОО «Кублей» на маркетплейсах. Вот только стоимость здесь ее в разы больше, чем у производителей. За одну банку весом в 325 гр перекупщики просят 4598 тенге. Некоторые продают оптом. Пять банок тушенки оценивают в 14454 тенге, шесть — в 17350 тенге. Вот такой бизнес.

Ранее уже писали о том, что в казахской степи сайгак всегда считался священным животным. Его мясо признано диетическим и экологически чистым продуктом, не имеющим аналогов среди домашних животных. По словам охотников и диетологов, оно нежное, легко усвояемое и отличается сладковатым привкусом. В советское время сайгачатину экспортировали в Европу и поставляли в гарнизоны в виде тушенки и охлажденного мяса. Продукт высоко ценился за питательность и длительный срок хранения.