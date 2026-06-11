Минсельхоз Казахстана объяснил низкий спрос на мясо сайгаков

В Министерстве сельского хозяйства сообщили о небольшом спросе на мясо сайгаков, из-за чего на перерабатывающих предприятиях скопились запасы продукции, передает корреспондент агентства Kazinform.

Об этом на пресс-конференции в Правительстве сообщил вице-министр сельского хозяйства Азат Султанов.

— К сожалению, такого большого спроса в настоящее время на мясо сайгаков нет. Наблюдается затоваривание на перерабатывающих предприятиях. Это связано, в первую очередь, с ограничениями, которые принял на себя Казахстан по восстановлению популяции редких видов животных. Работа вместе с Министерством экологии, Министерством торговли и другими заинтересованными госорганами ведется для того, чтобы расширить каналы сбыта, — пояснил он.

При этом рекомендованная цена на мясо сайгаков не изменилась. Также прежним остается перечень мясокомбинатов, рекомендованных для переработки продукции.

Напомним, Минсельхоз РК рекомендовал мясоперерабатывающим компаниям реализовывать мясо сайгаков по цене 1600 тенге за килограмм.

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