Цена на мясо сайгака составит 1600 тенге за килограмм в Казахстане

Как сообщили в пресс-службе ведомства, рекомендованная стоимость составит 1600 тенге за килограмм.

Ранее министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров сообщал, что окончательная цена мяса сайгаков будет определена в течение 10 дней.

— Работа только началась, этим занимается Министерство экологии. Наша задача — обеспечить мясокомбинаты. На сегодня зарегистрировано 18 таких предприятий, там также присутствуют ветеринарные специалисты. От цены, логистики и формата реализации будет зависеть дальнейший процесс. Думаю, через неделю, максимум 10 дней, мы озвучим, — говорил он на полях заседания Правительства.

Также стало известно о том, что в Казахстане принято решение о регулировании численности сайгаков. По данным учета 2025 года, популяция этих животных достигла 3,9 млн особей — почти в три раза больше исторического максимума 1974 года (1,2 млн). Только в Западно-Казахстанской области численность превышает 2,3 млн.

Глава Минэкологии Ерлан Нысанбаев сообщил, что решение о регулировании принято на основе биобоснования, подготовленного учеными Института зоологии Министерства науки и высшего образования РК, а также с учетом международного опыта Австралии, Финляндии, Канады, США и ЮАР в сфере устойчивого управления популяциями диких животных.

Ранее ученые из Западно-Казахстанской области представили научную разработку по производству колбасных изделий из мяса сайгака.